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17.12.2020 - 23:18 | | DHA

Sözcü Aksoy'dan ABD'nin Sudan kararı için açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Sözcü Aksoy'dan ABD'nin Sudan kararı için açıklama

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararı hakkında yazılı açıklama yaptı. Aksoy, "ABD'nin Sudan'ı 'Terörü Destekleyen Devletler' listesinden çıkarma kararını, uzun zamandır arzu ettiğimiz, doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyoruz. Türkiye esasen başından beri tek taraflı yaptırımlara karşı olduğunu vurgulamaktadır. Ülkemiz Sudan'da geçiş sürecine, bu kapsamda yürütülen reform çabalarına destek vermeye ve kardeş Sudan halkının yanında durmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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