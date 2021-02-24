Sözcü Kalın'dan AB Komisyonu Sözcüsü'nün Türkiye açıklamalarına tepki

AB Komisyonu Sözcüsü Stano'nun Twitter hesabından, HDP'li milletvekillerine yönelik "artan baskıdan" endişelendiği ve Türkiye'nin "insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve özgürlüklerine saygı göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalarına, Kalın yanıt verdi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından Stano'ya İngilizce, "Bir kez de olsa, belki Gara'da 13 kişiyi acımasızca infaz eden AB listesinde yer alan terör örgütü PKK hakkında endişelenebilirsiniz. Yoksa bu PKK lobisiyle başınızı belaya sokar mı?" ifadeleriyle tepki gösterdi.





For once, you could perhaps be concerned about the PKK, a terrorist organization on the EU list, which brutally executed 13 people in Gara, Iraq. Or would that get you into trouble with the PKK lobby? https://t.co/D4KdbrnYWv — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 23, 2021