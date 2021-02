Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepki: Son derece saygısız ahlaki olmayan bir yaklaşım

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:



Türkiye'nin demokrasi mücadelesi esnafın yakasına yapışanların, esnafın yakasından düşürülme hikayesidir. Türkiye'nin çeşitli dönemlerinde esnafımızın bir siyasi duruş unsuru olarak duruşu Türkiye'nin bu günlerine gelmesine katkı sağlamıştır. Pandemi döneminde de tüm şikayetleri değerlendiriyoruz. Esnafımızla AK Parti arasında güçlü bir bağ vardır.



"TÜRKİYE HER ZAMAN MAZLUMLARIN SIĞINAĞIDIR"



Türkiye her zaman mazlumların sığınağı olmuştur. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bu büyük millet bir kez daha ölümden kaçan insanlara sahip çıktı. Biz Avrupa'da bu politikamızı anlatırken hep şunu söylerdik. Türkiye'de ırkçılık yapan bir muhalefet partisi yoktur. Şimdi Avrupa'da gördüğümüz korkunç sahneler sınırımızda gerçekleşecekti. Biz buna müsaade edemezdik, etmedik de. Bazı kişisel çıkışlar hariç bu politika hedef alınmadı. Maalesef Kılıçdaroğlu bugünkü konuşmasında bu insanları hedef gösteren bir yaklaşıma giriyor. Bugün Avrupa aşırı sağın dilini konuşan bir tutum içine giriyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yunan sahil güvenliği botlarını şişleyerek göçmenleri ölüme terk ediyor. Türkiye tek başına dünyanın vicdanını yüklendi. Bunlara sahip çıkacağınıza 'Buraya harcanan paraları bu kesimlere harcasaydınız' gibi çıkışlar yapılıyor. Bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Bunun sonu ırkçılığa varır.



CHP'YE 'BERAT ALBAYRAK' TEPKİSİ



Maalesef bugünkü konuşmasında Kılıçdaroğlu'na her zaman söylüyoruz. Siyasi olarak birbirimizi eleştirilelim. Aile değerlerinden siyaset yapıyorsunuz. Sayın Albayrak'tan bahsederken, aile ilişkilerine girmek doğru değil. Söyledikleri siyasi şeylere zaten cevap veriyoruz. Ama siz bunu aile ilişkilerinden yaptığınızda gayri ahlaki bir iş yapıyorsunuz. Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım. Herkesin birbirinin aile değerleri ile uğraştığı bir siyasetin nasıl bir yere geleceğini görsün. Aile değerlerine karşı saldırgan tutumdalar. Bunlar doğru yaklaşım değil. Gördüğüm kadarı ile buna ısrar edecekler. Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmış.



YUNANİSTAN İLE GÖRÜŞME SÜRECİ



Yunanistan ile görüşmelerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yunanistan'ın beyanlarındaki saldırganlık ve kışkırtıcılık devam ediyor. Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır. Kışkırtıcı beyanlara devam ederseniz, haklarımızı hedef alan açıklamalar yapmaya devam ederseniz, bu süreçlerin istikrarsızlaşmasından biz sorumlu olmayız. Yunanistan'ı daha sağlıklı ve temiz bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Yunanistan'a bu mesajı iletiyoruz. Akdeniz'de ve Ege'de sorunları diplomasi ile çözecek kapasiteye sahibiz. Türkiye'nin adımlarını durdurması ama sizin bu adımları atmaya devam etmeniz anlamına gelmiyor. Türkiye'yi masaya davet edip, masayı bir oyalama aracı olarak görmeniz sağlıklı değil.



HAYVANLARI KORUMA KANUNU ÇALIŞMASI



Kamuoyunun beklediği hayvanları koruma kanunu hazırlıklarını ayrıntılı bir şekilde görüştük. Burada insan dışındaki canlıların da korunması, onların zalimane davranışlardan uzak tutulacak koşulların oluşturulması için geniş kapsamlı bir düzenleme. Taslak hali ile bile Avrupa Birliği standartlarının üzerinde bir çalışma.



SORU - CEVAP



(Uygur Türkleri) Biz Uygur Türkü kardeşimizin temel hak ve hürriyetlere sahip yaşamasın konusunda yüksek hassasiyete sahibiz. Çin'in toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Fakat oradan gelen görüntüleri kaygı ile izliyoruz. Biz bunu doğru bulmayız. Çin makamlarına da söyledik. Ülkemizden bir heyet gitsin, oradaki yaşamı şeffaf bir şekilde görsün.



(KKTC'deki gelişmeler) İki devletli çözümünü konuşulması gerekiyor. Türkiye KKTC'nin aynı muameleyi görmesini arzu etmektedir. Orada bir bayrak var, cumhurbaşkanı var, hükümet var.



(Yargıda reform süreci) Ekonomik reformlarla ve adalet reformları ile ilgili çalışmalar son aşamaya geldi ama henüz son nokta konulmadı. Çalışmanın son aşamasındayız.



(Yunan jetinden Türk gemisine taciz) Yunanistan bu tip eylemlerden kaçınmalı. Olumlu atmosfere uygun bir tablo değil.