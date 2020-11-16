Tahammülümüz artık kalmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), 37. Kuruluş yıl dönümünde Ada’ya tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına dikkat çekerek, “Garantör ülke olarak bizim de KKTC’nin de, diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı ortakları, KKTC’nin Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu. Erdoğan ve Bahçeli, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak, bazı açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere dün KKTC’ye gitti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın daveti üzerine Ada’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan için ilk tören Ercan Havaalanı’nda düzenlendi. Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ı, Havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Törenin ardından heyet, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene katıldı. Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreninde coşkuyla karşılanan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

KIBRIS’TA SORUNLAR SÜRÜYOR: Geçmişi unutmadan, bağımsızlık uğruna çektiğimiz acıları aklımızdan çıkarmadan, barış dolu geleceği hep beraber inşa edeceğiz. 1974 Barış Harekatı ile fiilen istikrara kavuşan Kıbrıs ile ilgili siyasi sorunlar hala devam ediyor. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini temin edecek şekilde adil, kalıcı, sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir. Yapıcı fikirler sunduk, iyi niyetli çaba gösterdik. Ancak sadece bir tarafın çabası, çözümün kilidini açmaya yetmiyor...

DİPLOMASİ OYUNLARI: Bugün Kıbrıs’ta iki ayrı devlet var. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün konuşulması ve müzakere edilmesi gerekiyor. KKTC halkının iradesi de son seçimlerde bu yönde tecelli etti. Rumlar iktidarı ve refahı, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türkleriyle eşit olarak paylaşmak istemiyor. Hidrokarbon kaynaklarda, Kıbrıs Türkleri ile masaya oturmaktan sürekli kaçmalarının nedeni de budur. Garantör ülke olarak bizim ve KKTC’nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.

ALDANACAĞINI BİLMELİ: KKTC’de yaşayıp, kendi cumhurbaşkanını, Güney Kıbrıs’ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle, Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa, aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Sözde paçavralar, maalesef kendi cumhurbaşkanını kalkıp, sözde cumhurbaşkanına şikayet ederse, bunun akıbeti nereye varır, benim sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor.

Maraş adımı mevcut mağduriyeti gidermek için

Cumhurbaşkanı Sayın Tatar’ı ve KKTC hükümetini 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın kullanıma açılması yönünde aldıkları cesur karardan dolayı bir kez daha şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah Maraş kısa sürede yeniden hayat bulacak, çözümsüzlüğün sembolü olmaktan kurtulacaktır. Bu adımdan rahatsız olanlar şimdi mağduriyet edebiyatı yapıyor. Oysa Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır. O da yıllardır yok sayılan, hakları sürekli gasp edilen Kıbrıs Türkleridir. Maraş’ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş’ın, herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız.

DOĞU AKDENİZ’DE KARARLIYIZ: Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin tüm bu süreçte yaptığı uyarılar, maalesef uluslararası toplum tarafından görmezden gelindi. Biz o gün ne söylemişsek şimdi de aynısını söylüyoruz. Doğu Akdeniz’de ülkemizin ve KKTC’nin adil bir şekilde yer almadığı hiçbir denklem, barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumakta kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Kapalı Maraş ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Bülent Arınç, İsmail Kahraman, Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, AK Parti milletvekili ve eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TBMM Başkanvekili MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan da katıldı.

Kapalı Maraş’a tarihi ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü için Lefkoşa’da düzenlenen törenlere katıldıktan sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Gazi Magosa’ya giderek 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş bölgesine ziyaret gerçekleştirdi. Piknik havasında gerçekleşmesi planlanan bu sembolik etkinlik şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle kapalı mekanda yapıldı. Etkinlikte davetlilere Kıbrıs mutfağından lezzetler ikram edildi. 10’dan fazla sunumun yer aldığı menünün ana yemeğinde, et döner, KKTC’nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi, tatlı olarak da, Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, fıstık sarma ve baklava masada yer aldı. Etkinliğin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“Sene 74, sene 2020, yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık bir adım atalım diyoruz. Uluslararası bakış hiçbir zaman Kuzey Kıbrısı adil paylaşımda muhatap almamıştır. Kuzeyi mahkum etmişler, güneyi AB üyesi yapmışlardır. O müzakerelerdeki bir insan olarak, KKTC’ye yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Attığımız bu adım ve burada yapılan çalışmalarla yeniden bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri bellidir, şimdi de gerçek sahiplerine burası kavuşacağı günü beklemektedir. Atılacak adımlarda KKTC’nin yanında olduğumuzu, onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum.”

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Maraş’ın açılması, mal sahiplerinin gelebilmeleri insan haklarının bir gereğidir. Bu adımı insanlık için, bu bölgenin kalkındırılması ve insanlığa kazandırılması için attık” diye konuştu.

Etkinlikte davetlilere Kıbrıs mutfağından ikramlar sunuldu.

Tatar: İki devletli çözüm masaya gelmeli

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törende yaptığı konuşmada, Kapalı Maraş’ı açma kararının, Kıbrıs meselesine yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, “Maraş, KKTC egemenliğindedir ve KKTC toprağıdır” dedi. Kıbrıs Türk tarafı olarak masaya dönmeye hazır olduklarını ancak artık masada yeni çözüm modellerinin olması gerektiğini belirten Tatar, “Artık, egemen eşitliğe dayalı çözüm, yani iki devletli çözüm masaya gelmelidir. Kıbrıs’ta var olan iki halk ve iki devlet, var olan gerçekler temelinde iş birliği yapmalıdır. Kimse bizden Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemizi, Türkiye ile bağlarımızı koparmamızı beklememelidir. KKTC olarak kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz” ifadesini kullandı.

‘Maraş Fatihi Erdoğan’ pankartı

Türkiye Heyeti, KKTC’ye iki ayrı uçakla geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak İstanbul’dan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı uçağı ise Ankara’dan havalanarak Lefkoşa’ya indi. Kapalı Maraş programını çok sayıda yerli ve yabancı medya mensubu takip etti.

Kapalı Maraş ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Basın mensupları, Kovid-19 testlerine bakılarak alana sokuldu.

Törenin yapıldığı Kapalı Maraş açıklarında, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG Gemlik Fırkateyni ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı gemiler denizde güvenlik önlemi aldı. Kapalı Maraş’taki binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Maraş’taki yollar ve binalar Türk ve KKTC bayraklarıyla donatıldı.

Erdoğan’ın Geçit Töreni’nde yaptığı konuşması sırasında, alanda “Maraş Fatihi Erdoğan” pankartları açıldı, sık sık “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atıldı. Alanda Azerbaycan bayrakları da görüldü.

Acil Durum Hastanesi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin desteğiyle yapılan Lefkoşa’daki Acil Durum Hastanesi’nin açılışını yaptı. Erdoğan, 45 gün gibi kısa bir sürede inşa edilen 100 yataklı pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu. Açılışta bir konuşma yapan Erdoğan, şunları söyledi: “İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere Kıbrıs’a gereken tüm desteği sağladık. Bu çerçevede KKTC’ye 149 milyon lira ayni ve nakdi katkı yaptık. Hastanemizde kullanılmak üzere tam donanımlı 5 adet ambulans hediye ediyoruz. 6 ameliyathanesi olan, Acil Durum Hastanemiz toplam 100 yatak kapasitesine sahip. KKTC ile gönül birliğimiz olmasa, biz bu hastaneyi 45 gün gibi bir sürede tamamlayamazdık. Yeni bir sözümüz daha var. Şimdi de projesi ihalesi tamam, 500 yataklı bir hastaneyi daha inşallah Kuzey Kıbrıs’ımıza kazandıracağız. Bu yatırıma yer tesliminden hemen sonra başlayacağız.”