Taşdelen uğurlandı

Doğan Taşdelen için dün ilk tören Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yapıldı. Törende, Taşdelen’in naaşı başında dualar edildi. Daha sonra Çankaya Belediyesi’nde bir tören düzenlendi. Buradaki törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, babasının sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneğini verdiğini belirterek, “Babamın bu eserine, bu belediyeye her zamankinden fazla sahip çıkacağıma ve her zamankinden fazla çalışacağıma huzurunuzda söz veriyorum” dedi. Taşdelen’in cenazesi daha sonra Kocatepe Camii’ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde eşi İlksen Taşdelen ve oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen taziyeleri kabul etti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taşdelen’in cenazesi namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.