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14.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Taşdelen uğurlandı

Eski Çankaya Belediye başkanlarından Doğan Taşdelen (71), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in babası olan Doğan Taşdelen, Muğla’nın Bodrum ilçesinde cumartesi günü kalp krizinden yaşamını yitirmişti.

Taşdelen uğurlandı

 

Doğan Taşdelen için dün ilk tören Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi’nde yapıldı. Törende, Taşdelen’in naaşı başında dualar edildi. Daha sonra Çankaya Belediyesi’nde bir tören düzenlendi. Buradaki törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, babasının sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneğini verdiğini belirterek, “Babamın bu eserine, bu belediyeye her zamankinden fazla sahip çıkacağıma ve her zamankinden fazla çalışacağıma huzurunuzda söz veriyorum” dedi. Taşdelen’in cenazesi daha sonra Kocatepe Camii’ne götürüldü. Öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde eşi İlksen Taşdelen ve oğlu Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen taziyeleri kabul etti. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taşdelen’in cenazesi namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Sele kapılmaktan son anda kurtulduRize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde Mehmet Bostancı isimli vatandaş evinin önündeki yoldan gelen sele kapılmaktan son anda kurtuldu.Eşi Nezahat Bostancı tarafından telefonla çekilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.
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