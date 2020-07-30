TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bayram mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, sıkıntılı günlerin geride kalmasını ve bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyen Şentop, şunları kaydetti:

"Bayramlar, ortak bir sevincin, buluşmanın, kaynaşmanın, hatırlamanın ve hasseten Kurban'ın manasında ifade bulduğu gibi Allah'a yakınlaşmanın vesilesidir. Sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı derinden etkileyen salgın nedeniyle bu bayram elbette alışageldiğimiz coşku ve kalabalıklarla yaşanmayacak. İşte her sene milyonların akın ettiği Allah'ın evinde, Beytullah'ta aynı hüzün ve yalnızlık yaşanıyor. İnşallah temizlik ve mesafeye riayet ederek, alınan tedbirlere uyarak, o heyecanı ve Kabe'nin etrafındaki muhteşem tabloyu yeniden yaşamak nasip olur. Tam da bu nedenle bu mübarek günleri, Hz. İbrahim'den Peygamber Efendimize ve oradan bizlere emrolunduğu gibi, samimi bir muhasebe ile geçirmek, salgının şartları öncekiler gibi kalabalıkların buluşmasına imkan vermese de, sağlığımızı tehlikeye atmayacak her imkanla sevdiklerimizi hatırlamak ve mümkün olan şartlarda kurban ibadetimizi yerine getirmek hepimizin sorumluluğudur. Bu kutlu günler ve manevi iklim vesilesiyle, Cenab-ı Hak, birliğimizi ve dirliğimizi daim kılsın, gönülleri kaynaştırsın ve özellikle dünyanın dört bir yanındaki hastalara acil şifalar ihsan etsin. Hepinize, Allah'ın rızasını kazanmaya vesile olan, bereket, huzur ve şifa dolu günler diliyor, bayramınızı en kalbi duygularla tekrar tebrik ediyorum."