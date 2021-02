TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk’un İşkodra şehrini ziyaret etti

Şentop, İşkodra'da Hacı Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesinde öğrenciler tarafından hazırlanan programı izledi.

Öğrenci ve velilere hitaben bir konuşma da yapan Şentop, okulun açılışını telekonferansla gerçekleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin de imam hatipli olduğunu anımsattı.

Başkent Tiran'da dün gerçekleştirdiği temaslara değinen Şentop, "Biz bu coğrafyada kalbi yüzyıllardır aynı hislerle çarpan ve uzun bir aradan sonra birbirine yaklaşmaktan, yakınlaşmaktan mutlu olan iki dostuz." dedi.

Şentop, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki derin tarihi bağların aradan geçen yüzyıllara ve bazı kesintilere rağmen bugün dostluk ve kardeşlik bayrağını birlikte yükseltmenin sevincini taşıdıklarını kaydetti.

İmam hatip liseli bir öğrencinin diğer liselerdeki klasik derslerin yanı sıra İslami ilimler alanında da farklı dersleri, farklı yabancı dillerle birlikte Arapçayı öğrendiğini, bu itibarla zihni daha çok çalışmak durumunda olan bir öğrenci olduğunu kaydeden Şentop, İşkodra'nın güzel bir şehir, Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesinin de üstün nitelikli bir okul olduğunu söyledi.

Şentop, şehrine, ülkesine ve bütün insanlığa iyiliği dokunan bir genci yetiştirmenin kolay olmadığını, bunun yıllar süren bir emek ve karşılıklı çabanın ürünü olduğunu belirterek, bu okul düşüncesini fedakarca çalışarak hayata geçiren ve merkezi İşkodra'da olan İstanbul Yardımlaşma, Kardeşlik ve Kültür Derneğinin 1999'dan bu yana çeşitli alanlarda yürüttüğü değerli faaliyetleri için başkan ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkür etti.

"Salgın döneminde Arnavutluk ile ülkemiz arasındaki ilişkiler daha da gelişti"

Dünyanın çok hızlı değiştiğini, ülkeler arası iş birliğinin eskisine göre daha fazla önem kazandığını ifade eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel salgın sürecinde devletler arası iş birliği ya da rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Türkiye Cumhuriyeti bu zor günlerde bütün dünyaya ve tabi bilhassa Balkan ülkelerine tıbbi yardım malzemesi gönderen büyük ve değerli istisnai bir örnek oldu. Bu bağlamda salgın döneminde Arnavutluk ile ülkemiz arasındaki ilişkiler daha da gelişti ve bu yükseliş bugün de devam etmektedir, devam edecektir. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin seyri uzun süreden beri gelişerek ve artarak devam etti. Biliyorsunuz Türkiye'de, Balkan coğrafyasında yaşayan Arnavutların toplamı kadar Arnavut kökenli vatandaşımız yaşamaktadır. Bu şu demektir, biz tarihsel bağlarımız sebebiyle Arnavut kardeşlerimizle öteden beri dostane bir şekilde birbirimizin kültürünü yaşatacak şekilde bir arada olmayı başarmışız ve bunu sürdürmekteyiz."

Arnavutların imkansız ve olmayacak şeyleri anlatmak için kullandıkları bir deyim olan "çık şu dirseğime de İstanbul'u gör" sözünü hatırlatan Şentop, iki ülke arasında gelişen dostluk münasebetiyle bu durumun artık mümkün olduğunu, İstanbul'un Arnavutlar için artık çok yakın olduğunu söyledi.

Şentop, iki ülke arasındaki üst düzey karşılıklı ziyaretler, Türkiye'den gelen iş adamlarının faaliyetleri, hacmi devamlı büyüyen karşılıklı ihracat ve ithalat, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) faaliyetlerinin sürekli büyüyen bir dostluk atmosferini ortaya çıkardığını belirterek, "Türkiye, Arnavutluk'un Balkanlar'da kalıcı barış ve istikrarın tesisinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak görüyor. Dolayısıyla iki ülke arasındaki her türlü iş birliğinin önemli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye sizi her zaman sevgiyle bekleyen bir ülke olacaktır"

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, Sultan Ahmet Camisi mimarı Sedefkar Mehmet Ağa'nın ve İstanbul Üniversitesinin kurucu rektörü Yanyalı Tahsin Hoca'nın da Arnavut kökenli olduklarını anımsatan Şentop, şunları kaydetti:

"Altı asır üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu'nda görev yapan 215 sadrazamdan, bugünkü ifadeyle başbakandan 35'inin Arnavut kökenli olduğunu belirtirsem belki iki dost ülke arasındaki bağların, kardeşliğin, birlikte çalışmanın niteliği biraz daha anlaşılmış olur. Biz geçmişte Arnavut kardeşlerimizle omuz omuza bu toprakların, bilhassa İşkodra'nın savunmasını yapmış bir tarihi gerçeklerin içinden geliyoruz. Geçmişimizdeki büyük beraberlikle dostluğumuz açıktır. Şimdi bunu geleceğe taşıma zamanıdır."

Gelecekte ülkedeki farklı şehirlerde veya Türkiye'de okumak isteyen gençlere de seslenen Şentop, "Şuna daima şahit olacaksınız, Türkiye sizi her zaman sevgiyle bekleyen, kolları size daima açık olan bir ülke olacaktır." dedi.

Cuma namazını İşkodra Merkez Camisi'nde kılan TBMM Başkanı Şentop, Arnavutluk-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı İlir Beqaj tarafından kendisi ve heyetin onuruna verilen öğle yemeğine de katıldı.

Şentop ayrıca, "Marubi" Ulusal Fotoğraf Müzesi, Hasan Rıza Paşa Anıtı ve İşkodra Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret etti.

ŞENTOP, ARNAVUTLUK’TA FETÖ'YE İLİŞKİN KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasıyla ilgili Arnavutluk’ta başsavcılığın kara para aklama bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü belirtti.

Arnavutluk'taki temaslarının ikinci gününde ülkenin kuzeyindeki İşkodra şehrindeki Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret eden Şentop, 2012 yılından beri hizmet veren merkez hakkında Müdür Zafer Kıyıcı'dan bilgi aldı. Şentop, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi’nin daveti üzerine bu ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Şentop, Ruçi’nin yanı sıra Cumhurbaşkanı İlir Meta ve Başbakan Edi Rama ile görüştüğünü anımsattı.

Şentop, bu ziyaretin 6-7 Ocak 2021'de Rama’nın Türkiye’ye ziyareti ve imzalanan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Anlaşması'nın hemen akabinde gerçekleşmiş olmasının önemine değindi.

Bu tür üst düzey siyasi ziyaretlerin yol açıcı yönleri olduğunu belirten Şentop, "Bu ziyaretlerden sonra farklı düzeylerde bu ziyaretlerin kapsamında başka ziyaretler ve irtibatlar gerçekleşecektir. Arnavutluk kardeş ve dost ülkemiz bizim. Yaklaşık 30 yıldan beri çok yakın ilişkilerimiz ve her yıl, her geçen gün daha da artan sıcak münasebetlerimiz var her alanda. Bunların daha gelişmesi için de hep beraber gayret içerisinde olacağız. Bu konuda gerek Türkiye gerek Arnavutluk makamları bir kararlılık içerisindedir daima." diye konuştu.

Arnavutluk’ta başta olmak üzere Balkanlar'da FETÖ yapılanmasıyla ilgili bilgi ve duyumlarının olduğunu vurgulayan Şentop, bunlarla ilgili bazı tedbirlerin alındığını söyledi. Burada Türkiye tarafından aranan, iadesi istenen şahısların bulunduğuna dikkati çeken Şentop, şunları kaydetti:

"Bunlardan iade edilenler oluyor, oldu zaman içerisinde. Ancak biz bu yapılanmanın, Fetullahçı Terör Örgütünün uluslararası, yeni jenerasyon bir terör örgütü olduğunu ifade ediyoruz. Bunun birinci hedefi zarar vermek bakımından Türkiye olmakla beraber faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde ve o ülkelerin güvenliği açısından bir tehdit oluşturduğunu biliyoruz ve bunu söylüyoruz. Buna dair bizim yapmış olduğumuz soruşturmalarda, yargılamalarda Türkiye’de ortaya çıkan bilgiler var, belgeler var. Bunları da mevkidaşlarımızla paylaşıp değerlendiriyoruz.

Arnavutluk’ta da önemsenecek miktarda, sayıda şahıs ve kuruluş var. Eğitim, medya, sivil toplum kuruluşu ve şirketler çerçevesinde örgütlenmiş yapı. Tabii bütün bu legal yapılanmalar tırnak içerisinde aslında onların gerçek amaçlarını, gerçek faaliyetlerini gizleyen yapılardır. Nitekim Arnavutluk’ta da başsavcılığın kara para aklama bağlamında bir soruşturma yürüttüğünü de biliyorum Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasıyla ilgili. Tam isabetle ortaya konulmuş bir soruşturma adıdır bu. Hakikaten onların başta ekonomik kaynaklar olmak üzere her türlü şeyi gerçek amaçları için kullanırken, eğitim kurumu, medya, STK gibi yapılanmaları da birer maske şeklinde faaliyetlerini örtmek, gizlemek için kullandıklarını biliyoruz. Biz bunları, elimizdeki bilgileri arkadaşlarla, burada yetkililerle de paylaştık."

FETÖ'nün başta Arnavutluk olmak üzere faaliyet gösterdikleri her ülkede ciddi bir tehdit oluşturduğunun altını çizen Şentop, başka ülkelerin bu örgütten zarar görmesini arzu etmediklerini dile getirdi.

Şentop, "İkaz ettik. Bu konuda prensip olarak hemfikir olduklarını müşahede ediyoruz memnuniyetle, ancak fazla gecikmeden gerekenlerin yapılmasını da tekrar dile getirmiş olduk." diye konuştu.