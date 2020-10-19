TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada," Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile cereyan eden son hadiseler çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine her daim Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha, Bakü'de ifade etti" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti

Meclis Başkanı Şentop, Baküde Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bugünkü kardaşlığımızın kurulmasında büyük payı olan "İki devlet, tek millet" cümlesinin sahibi Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas Ordusunun kutlu şehitlerini ziyaret ettik. Allah makamlarını âli, mekanlarını cennet eylesin ifadelerini kullandı.