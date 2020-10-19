MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü
ABONE OL
19.10.2020 - 19:36 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor. Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada," Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile cereyan eden son hadiseler çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine her daim Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha, Bakü'de ifade etti" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti

Meclis Başkanı Şentop, Baküde Azerbaycan şehitliğini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bugünkü kardaşlığımızın kurulmasında büyük payı olan "İki devlet, tek millet" cümlesinin sahibi Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas Ordusunun kutlu şehitlerini ziyaret ettik. Allah makamlarını âli, mekanlarını cennet eylesin ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 116 bin 249 Kovid-19 testi yapıldı, 1958 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1447 oldu, son 24 saatte 1424 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 305 bin 427'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kimseyi düşünmedi! Pes artık dedirten an

Kimseyi düşünmedi! Pes artık dedirten an

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

19 Ekim Koronavirüs tablosu bugün: Güncel koronavirüs tablosu ekranı

19 Ekim Koronavirüs tablosu bugün: Güncel koronavirüs tablosu ekranı

Sıradaki Haber