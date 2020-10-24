TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, BM'nin kuruluÅŸunun 75. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, TÃ¼rkiye'nin deÂ kurucularÄ±ndan biri olduÄŸu BM'nin 75. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayarak "TemeldeÂ devletlerin egemen eÅŸitliÄŸini esas alan, milletler arasÄ±nda adalet ve gÃ¼venliÄŸi,Â ekonomik kalkÄ±nma ve sosyal eÅŸitliÄŸi hedefleyen BM'yi yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalara,Â iÅŸgallere ve Ã¶lÃ¼mlere sessiz kalmamaya, adil bir tutum sergilemeye veÂ kararlarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durmaya davet ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye olarak BM sisteminin daha iyi iÅŸlemesi iÃ§in atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "DÃ¼nya beÅŸten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r." vurgusuylaÂ desteklediklerini belirten Åžentop, TÃ¼rkiye'nin etkin insani diplomasisi veÂ uluslararasÄ± istikrarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in BM'de misyonunu sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edeceÄŸiniÂ kaydetti.

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