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24.10.2020 - 13:22 | | AA

TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, BM'nin kuruluÅŸunun 75. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM)Â  kuruluÅŸunun 75. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±.Â

TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop, BM'nin kuruluÅŸunun 75. yÄ±lÄ±nÄ± kutladÄ±

TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, TÃ¼rkiye'nin deÂ  kurucularÄ±ndan biri olduÄŸu BM'nin 75. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nÃ¼ kutlayarak "TemeldeÂ  devletlerin egemen eÅŸitliÄŸini esas alan, milletler arasÄ±nda adalet ve gÃ¼venliÄŸi,Â  ekonomik kalkÄ±nma ve sosyal eÅŸitliÄŸi hedefleyen BM'yi yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalara,Â  iÅŸgallere ve Ã¶lÃ¼mlere sessiz kalmamaya, adil bir tutum sergilemeye veÂ  kararlarÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durmaya davet ediyorum." ifadesini kullandÄ±.

TÃ¼rkiye olarak BM sisteminin daha iyi iÅŸlemesi iÃ§in atÄ±lacak adÄ±mlarÄ±,Â  CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "DÃ¼nya beÅŸten bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r." vurgusuylaÂ  desteklediklerini belirten Åžentop, TÃ¼rkiye'nin etkin insani diplomasisi veÂ  uluslararasÄ± istikrarÄ±n korunmasÄ± iÃ§in BM'de misyonunu sÃ¼rdÃ¼rmeye devam edeceÄŸiniÂ  kaydetti.

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Bakan Soylu ABD'nin vize kararÄ±na tepki gösterdiGelen bir son dakika haberine göre; Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Soylu, ABD BüyükelçiliÄŸinin uyarÄ±sÄ±na sert sözlerle tepki gösterdi. Soylu, "ABD BüyükelçiliÄŸi usul, erkan ve adaptan yoksun bir davranÄ±ÅŸÄ± ortaya koymuÅŸtur." ifadelerini kullandÄ±.
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