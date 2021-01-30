30.01.2021 - 12:28 | | AA
TBMM Başkanı Şentop, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesini kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe'ye yapılan saygısızlığı kınıyorum." ifadesini kullandı.
Şentop, Twitter'daki hesabından, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine yönelik tepkisini dile getirdi. Şentop, "Boğaziçi Üniversitesinde bazı meczuplar tarafından milletimizin kıblesi mukaddes Kabe’ye yapılan saygısızlığı kınıyorum. Bu tür menfur eylemlerin üniversitelerimizin saygınlığına gölge düşürmesine izin verilmemelidir. Hukukun gereği yapılacak failler gereken cezayı alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Dev kaya parçası Antalya-Mersin yolunu ulaşıma kapadıAntalya-Mersin D400 karayolunda öğlen saatlerinde bir heyelan meydana geldi. Yolun 30'uncu kilometresinde; yerinden kopan devasa bir kaya parçası asfalt zemine düşerek parçalandı. Yolu tamamen kaplayan kaya parçası ulaşım durdu.