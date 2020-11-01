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01.11.2020 - 11:06 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

TBMM Başkanı Şentop, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

Şentop, Twitter hesabından, Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımda Şentop, "İstanbul Hukuk Fakültesinden Hocamız; 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. 

TBMM Başkanı Şentop, Burhan Kuzuya rahmet diledi

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