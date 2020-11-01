TBMM Başkanı Şentop, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

Şentop, Twitter hesabından, Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Paylaşımda Şentop, "İstanbul Hukuk Fakültesinden Hocamız; 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.