TBMM Başkanı Şentop 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evde kal Türkiye" çağrısı kapsamında başlatılan kitap kampanyasına kendisini de çağıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür ederek, "Güzel davetinize katılıyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımına, evde çekildiği bir fotoğrafla yanıt veren ilk 9 kişiye Yazar Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye eden Şentop, "Bizler de 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyarak bu büyük mücadeleye destek olmalıyız. Bütün önerilere titizlikle riayet etmeliyiz. Allah'ın izniyle, birlik ve dayanışma içinde bu mücadeleyi kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, dünyanın karşılaştığı en büyük salgınlardan birine karşı Türkiye'nin de başarılı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, "Sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız daima onlarla." paylaşımını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kampanyaya katılmaya çağırdı.

Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Şentop'a, güzel daveti için teşekkür ederek, "Ben de varım." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyarak, evden fotoğrafını paylaşan 5 kişiye, Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye edeceğini belirtti.