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15.01.2021 - 18:11 | | AA

TBMM Başkanı Şentop görme engelli Busem Belinay'la bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan'daki programı kapsamında görme engelli 10 yaşındaki Busem Belinay Yaman'la bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop görme engelli Busem Belinay'la bir araya geldi

Şentop, Keşan ilçesindeki ziyaretleri kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen programa da katıldı.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası yöneticilerinden bölge ekonomisi ile ticari faaliyetler hakkında bilgi alan Şentop'a bölge ekonomisi hakkında sunum yapıldı.

Programın ardından Keşan’da yaşayan 10 yaşındaki Yaman ve ailesiyle görüşen Şentop, küçük kıza 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla beyaz baston hediye etti.

TBMM Başkanı Şentop görme engelli Busem Belinayla bir araya geldi


Programa TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı.

 

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