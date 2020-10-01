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01.10.2020 - 23:03 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı nedeniyle Meclis'i ziyaret eden Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı Mehmet Mercan ve yöneticilerin kendisine hediye ettiği kılıçla döner kesti.

TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Döner Federasyonu yönetimi, yeni yasama yılı nedeniyle TBMM'yi ziyaret etti. Federasyon Başkanı Mehmet Mercan ve yöneticiler, TBMM Bahçe Lokantası'nda milletvekillerine döner ikramında bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da etkinliğe katıldı. Mehmet Mercan ve federasyon yöneticileri, Şentop'a bir kılıç hediye etti. Şentop, kılıçla döner keserek, davetlilere ikramda bulundu. 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Kadın Konferansı'na video mesaj gönderdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz. Ülkemizdeki tek bir kadının dahi şiddete uğramasına, hakkının, hukukunun, onurunun çiğnenmesine asla tahammülümüz yoktur." dedi.
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