TBMM Başkanı Şentop, hediye kılıçla 'döner' kesti

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Döner Federasyonu yönetimi, yeni yasama yılı nedeniyle TBMM'yi ziyaret etti. Federasyon Başkanı Mehmet Mercan ve yöneticiler, TBMM Bahçe Lokantası'nda milletvekillerine döner ikramında bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da etkinliğe katıldı. Mehmet Mercan ve federasyon yöneticileri, Şentop'a bir kılıç hediye etti. Şentop, kılıçla döner keserek, davetlilere ikramda bulundu.