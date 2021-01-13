TBMM Başkanı Şentop, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı andı

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kıbrıs davasının büyük mücahidi, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Özgürlüğü uğruna büyük bir mücadele verdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebet var olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Davasının büyük mücahidi, kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Özgürlüğü uğruna büyük bir mücadele verdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilelebed var olmaya devam edecektir. pic.twitter.com/36N87KVvHX— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 13, 2021