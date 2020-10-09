MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop külliye çalışmalarını inceledi
ABONE OL
09.10.2020 - 20:14 | | AA

TBMM Başkanı Şentop külliye çalışmalarını inceledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatındaki çalışmaları yerinde inceledi.

TBMM Başkanı Şentop külliye çalışmalarını inceledi

Şentop, geçen yıl temeli atılan Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, buradaki ziyareti sırasında bölgede daha önce çıkan bir yangında tahrip olan ormanlık alana oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile birlikte kendisi, eşi ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına birer fidan dikti.

Şentop'a, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ile yüklenici firma sahibi Özgür Peker eşlik etti.


TBMM Başkanı Şentop külliye çalışmalarını inceledi


 

    Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık Bakanı Koca 9 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 9 Ekim yeni hasta ve iyileşen hasta sayısı...

    Sağlık Bakanı Koca 9 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı! İşte 9 Ekim yeni hasta ve iyileşen hasta sayısı...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Uzmanlar: Genç ve sağlıklılar normal yaşama dönsün

    Son dakika! Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat tutuklandı

    Son dakika! Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat tutuklandı

    Sıradaki Haber