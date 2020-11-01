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01.11.2020 - 14:23 | | AA

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 62. yılında Yahya Kemal Beyatlı'yı andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 62. yılında şair Yahya Kemal Beyatlı'yı andı.

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 62. yılında Yahya Kemal Beyatlı'yı andı

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Üsküp’ten Üsküdar’a, büyük devletimizin coğrafyasında; ama merkezde hep İstanbul’un, ruh köklerimizin ve dilimizin çiçeklerinden bir bahçe kuran; şiirimizin büyük ses ustası, mazi ile atinin ana köprülerinden Yahya Kemal’i, vefatının 62. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop, vefatının 62. yılında Yahya Kemal Beyatlıyı andı

 

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