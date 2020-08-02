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02.08.2020 - 00:14 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayram ziyareti kapsamında Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı İnecik, Dedecik ve Karahisarlı mahallelerini ziyaret etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyareti esnasında vatandaşlarla bayramlaşan ve sohbet eden Şentop, çocuklara bayram harçlığı ve hediyeler verdi. TBMM Başkanı Şentop çocuklarla hediyeleşirken gülümseten diyaloglar yaşandı.

Şentop, İnecik Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, bu bayramda biraz farklı bir durum yaşandığını aktararak "Eskisi gibi görüşemiyoruz. İncecik Tekirdağ en eski kadim bölgesi. Bu tarihi mekanda Cenabıhak daha güzel günlerde bizleri birbirine kavuştursun." ifadelerini kullandı.


TBMM Başkanı Şentopdan çocuklara bayram hediyesi


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