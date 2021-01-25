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25.01.2021 - 19:49 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan Abay Kunanbay madalyası paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Abay Kunanbay madalyasını almaktan onur duyduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Abay Kunanbay madalyası paylaşımı

Meclis Başkanı Şentop, Abay Kunanbay madalyasını alması dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop, dost ve kardeş Kazakistan'ın milli edebiyatının kurucusu, maarifçi, mütefekkir ve dava adamı Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılı dolayısıyla TÜRKSOY tarafından kendisine verilen Abay Kunanbay madalyasını almaktan onur duyduğunu kaydetti.

Abay’ı tanımanın, Kazakistan’ı, Kazak halkını tanımak olduğunu vurgulayan Şentop, "Türk dünyasının renklerinin gelecek nesillere kültür ve sanat yoluyla aktarılmasına katkıda bulanan TÜRKSOY’a, Genel Sekreter Düsen Kaseinov’un şahsında teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

SİERRA LEONE İLE ÇEKYA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİLERİNİ KABUL ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba ve Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabuller basına kapalı gerçekleştirildi.

 

 

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