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20.11.2020 - 13:53 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında, bugünün, Dünya Çocuk Hakları Günü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu günü kutlayacak bir çocukluk haritasına henüz sahip değiliz. Bu günün dünyanın bütün yöneticileri için çocuk ödevimizi hatırlatmasını dilerim. Bilemiyorum, çocuklarımız bu dünyayı affedecek mi? Sevinçli bir çocukluk dileğiyle."

 

Merkez Bankası'nın faiz kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız. Dün faiz kararını bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur sarmalıdan çıkarmak zorundayız. Aksi halde bedel ödemek durumunda kalırız. Reformlarla ülkemiz bu kronik sancıdan kurtulacak' dedi.
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