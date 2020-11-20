TBMM Başkanı Şentop'tan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı

Meclis Başkanı Şentop, paylaşımında, bugünün, Dünya Çocuk Hakları Günü olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki bu günü kutlayacak bir çocukluk haritasına henüz sahip değiliz. Bu günün dünyanın bütün yöneticileri için çocuk ödevimizi hatırlatmasını dilerim. Bilemiyorum, çocuklarımız bu dünyayı affedecek mi? Sevinçli bir çocukluk dileğiyle."