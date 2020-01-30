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30.01.2020 - 17:27 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan milletvekiline kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u saygısızlığından dolayı kınadığını belirterek, ilgili vekile gereken cezanın verilmesini beklediğini bildirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan ırkçı Yunan milletvekiline kınama

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AP Genel Kurulunda Yunanistanlı milletvekilinin hem haddini aşarak hem de uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak ırkçı bir tavırla Türk bayrağına yönelik sergilediği saygısızlığı kınıyor ve ilgili vekile gereken cezanın verilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türk bayrağı görselini de paylaşan Şentop, mesajında, cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önemli temsilcilerinden Arif Nihat Asya'nın "Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim / Yer yüzünde yer beğen / Nereye dikilmek istersen / Söyle, seni oraya dikeyim" dizelerine yer verdi.

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