TBMM Başkanı Şentop'tan Kuzey Makedonya'ya FETÖ uyarısı

Başkent Üsküp'te Başbakan Zoran Zaev ile görüşen Şentop, sıcak karşılama için kendisine teşekkür ederek, "Buraya kalabalık bir heyetle geldik. Hem soydaşlarımız hem de akraba topluluklarımız burada. Her zaman buraya çok mutlu olarak geliyoruz. Salgın maalesef uzadı. Bunun ilişkilerimizi aksatmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'ya desteğini sürdüreceğini kaydeden Şentop, "NATO üyeliğinizin de tekrardan hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şentop, ticaret hacminde hedefin 1 milyar dolar olduğunu vurgulayarak, salgın sürecinin bunu aksatmasına izin vermeden ve hız kesmeden bunu yakalayacaklarını ifade etti.

Türk iş adamlarını Kuzey Makedonya'da yatırım yapmaları için teşvik ettiklerinin altını çizen Şentop, savunma, doğal gaz ve sanayi konusunda iş adamlarına destek olduklarını kaydetti.

Şentop, iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi gerektiğini belirterek, kısa zamanda onu da gerçekleştireceklerini söyledi.

Eğitim konusunda Kuzey Makedonya'nın cazibe merkezi olmasını öngördüklerini ifade eden Şentop, Uluslararası Balkan Üniversitesinin ve Türkiye Maarif Vakfının atılımları olduğunu ve çok daha büyük yatırımlarla buranın eğitimine büyük katkılar sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

Şentop, insanlık tarihinin salgın öncesi ve sonrası diye ayrılabileceğini kaydederek, "Biz bu süreçte hep insana yatırım yaptık. Bizim Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'ye Şeyh Edebali'nin şu öğüdü var: 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın.' Biz bu sözü dünyaya şöyle söylüyoruz: İnsanı yaşat ki, dünya yaşasın." ifadelerini kullandı.

İç içe geçmiş bir dünyada barış, adalet ve eşit hakların olduğu bir dünya ideali olması gerektiğini söyleyen Şentop, "Kuzey Makedonya farklı etnik kökende insanlar bir arada barış içinde yaşıyorlar. Bu dünyaya örnek olmalı." dedi.

"FETÖ faaliyet gösterdiği her ülkede devleti hedef alıyor"

Türkiye'de darbeye kalkışan FETÖ'nün, uluslararası bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Şentop, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği her ülkede devleti hedef aldığını kaydetti.

Şentop, FETÖ mensuplarının yaptıkları her işi perdelediklerini belirterek, "Dost ve kardeş ülkemize de zarar vermesini istemiyoruz. Bunlar bazı devletlerin taşeron örgütleridir. Kuzey Makedonya'nın da zarar görmesini istemediğimiz için bu konuda kısa sürede adım atılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Zaev: "Türkiye ile daha iyi işler yapacağız"

Zaev ise Türkiye'nin her zaman Kuzey Makedonya'nın en büyük destekçisi olduğunu belirterek, Türkiye'nin sadece en büyük dostları değil, aynı zamanda en büyük yatırımcıları da olduğunun altını çizdi.

Bin yatırımcı ile Türk iş adamlarının en önde olduğunu kaydeden Zaev, Kuzey Makedonya'da kurmayı planladıkları ortak ticaret bölgesinin adını da "Mustafa Şentop" koymak istediklerini, zira kendisinin iki ülke arasındaki en büyük bağlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kuzey Makedonya'yı çok sevdiğini bildiklerini aktaran Zaev, "Artık aynı zamanda NATO müttefikiyiz. Türkiye bizim en önemli destekçimizdir. En büyük destekçimizle daha iyi işler yapacağız." dedi.

Zaev, Türkiye'de okuyan Kuzey Makedonya vatandaşı öğrenciler olduğu gibi Kuzey Makedonya'da okuyan Türk vatandaşları da olduğunu aktararak, "Burada iki büyük Türk partimiz de var. Milletvekillerimiz ve bürokraside de Türkler var. Türkler burada kurucu unsur." diye konuştu.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesinin başında da bir Türk olduğunu aktaran Zaev, "Bunlar Türklerin hak ederek geldiği noktalar. Türk toplumu çok büyük topluluk." dedi.

"Bu örgütün bize de zarar vermesini elbette istemiyoruz"

Zaev, FETÖ terör örgütü ile mücadele konusuna da değinerek, "İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız hazır. Sizden gelecek karar dosyaları sonrası hemen harekete geçeceğiz. Bu örgütün bize de zarar vermesini elbette istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni bir Türk yatırımı olan kablo fabrikasının 400 ila 800 kişiyi istihdam edeceğini aktaran Zaev, Şentop'tan Türk iş adamlarını daha çok cesaretlendirilmesi konusunda talepte bulundu.

Şentop, temasları kapsamında ayrıca, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Meclis Başkanı Talat Caferi ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü dolayısıyla geldiği Kuzey Makedonya'da Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile bir araya geldi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, güçlü dostluk ve ortaklık ruhu içindeki Kuzey Makedonya-Türkiye ilişkilerinin her düzeyindeki iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Pendarovski, görüşmede, NATO ittifakı ile iki ülkenin bölgede istikrar ve güvenliğe katkıda bulunduğuna emin olduğunu ifade etti.

Pendarovski ve Şentop, parlamentolar arası iş birliği de dahil olmak üzere karşılıklı çıkarların her alanında ikili ilişkilerin daha da derinleşmesi beklentilerini dile getirdi.

Görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bağlamında her iki ülkedeki mevcut durum ve bölgedeki genel durum hakkında görüş ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Pendarovski ayrıca Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadeledeki yardımından ötürü minnettarlığını dile getirerek dayanışma, iş birliği ve devletlerin karşılıklı desteğinin küresel salgının sonuçlarıyla başarılı bir şekilde başa çıkmanın önemli bir ön şartı olduğunu vurguladı.