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19.02.2021 - 22:21 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Büyük alim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Şentop, Saraç'ın ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diledi.

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