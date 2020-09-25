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25.09.2020 - 18:47 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop'tan Nancy Pelosi'ye tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi, Türkiye'yi ABD'deki iç siyasi hesaplaşmalarında kullandığı sakil dilin konusu ve muhatabı haline getirerek ülkemizle ilgili cahilane ve saygısız nitelendirmelerde bulunmasından dolayı esefle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Nancy Pelosi'ye tepki

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Şentop, Türkiye'nin 144 yıllık parlamento ve anayasa geleneğiyle, dünyanın en köklü demokrasilerinden birisi olduğunu belirterek, "Türkiye, 100 yıl önce işgali sona erdiren Millî Mücadelesi'ni bile Meclis idaresinde ve millî iradeye dayanarak yürüten bir devlettir. Nancy Pelosi, demokrasi hassasiyeti konusunda samimî ise, kullanışlı diktatörleri ve darbeci generalleri meşru liderlere tercih eden ve Türkiye dâhil birçok ülkede darbelere destek veren ABD politikalarının hesabını dünya halkları önünde vermelidir. N.Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye'ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; ikiyüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış 'demokrasi' kavramına sığınmadan politika yapılabileceğini öğrenmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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