05.01.2021 - 18:35 | | AA
TBMM Başkanı Şentop'tan peş peşe önemli kabuller
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri heyeti ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün'ü ayrı ayrı kabul etti. Öte yandan Şentop, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Şentop'un makamındaki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.
Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile Genel Sekreter Yardımcısı Ejder Onursal'ı makamında kabul etti.
Aksakal, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Meclis Başkanı Şentop'a, ekonomi, hukuk, demokrasi ve insan hakları reformu konusunda düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı sundu. Aksakal, söz konusu dosyaya ilişkin Şentop'a bilgi verdi.