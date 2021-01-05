MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan peş peşe önemli kabuller
ABONE OL
05.01.2021 - 18:35 | | AA

TBMM Başkanı Şentop'tan peş peşe önemli kabuller

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri heyeti ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Burhan Üstün'ü ayrı ayrı kabul etti. Öte yandan Şentop, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan peş peşe önemli kabuller

Şentop'un makamındaki kabuller, basına kapalı gerçekleştirildi.

Şentop, DSP Genel Başkanı Aksakal, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile Genel Sekreter Yardımcısı Ejder Onursal'ı makamında kabul etti.

Aksakal, basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Meclis Başkanı Şentop'a, ekonomi, hukuk, demokrasi ve insan hakları reformu konusunda düşünce ve çalışmalarının yer aldığı dosyayı sundu. Aksakal, söz konusu dosyaya ilişkin Şentop'a bilgi verdi.

Mersin’de DEAŞ operasyonuMersin’de DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beklenen kar yağışı başladı! Kritik seviyeye düşmüştü

Beklenen kar yağışı başladı! Kritik seviyeye düşmüştü

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Milyonlarca çalışan merak ediyor! Yıllık izinler...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar açtı

Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar açtı

Sıradaki Haber