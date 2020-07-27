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27.07.2020 - 11:14 | | DHA

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Mersin'in Mut ilçesinde freni boşalan otobüsün şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin Mut'ta askerlerimizi taşıyan otobüsün teknik bir arıza sonucu şarampole yuvarlandığını büyük bir teessürle öğrendim. Kazada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Balkanı Ziya Selçuk da Twitter'daki hesaplarından şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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