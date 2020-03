TBMM’de idlib kapalı oturumu

TBMM Genel Kurulu’nda dün İdlib’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekâtı ve yaşanan son gelişmelere ilişkin kapalı oturum gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede atılan askeri ve diplomatik adımlara ilişkin bilgi verdi.



Genel Kurul, dün TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Görüşmelere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Şentop, birleşimin başında, yürütmenin, İdlib’deki hain saldırı ve bölgedeki gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da hazır bulunması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Akar’ın gündem dışı konuşma yapmasını içeren talebi yerine getireceğini belirten Şentop, Danışma Kurulu’nun, konuyla ilgili önerisini okuttu.



30’ar dakika



Şentop, birleşimin açılmasından önce yapılan Danışma Kurulu toplantısında, kapalı oturumlara ilişkin iç tüzükte en kısa sürede düzenleme yapılması gerekliliğine yönelik grup başkanvekilleri arasında mutabakat sağlandığını bildirdi. Gündem dışı konuşmalara geçilmeden önce, AK Parti’nin, görüşmelerin kapalı yapılmasına ilişkin önergesi işleme alındı ve kabul edildi. HDP’den milletvekili seçildikten sonra istifa edip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen Erkan Baş ve Barış Atay, kapalı oturum yapılmasına itiraz etti. İtirazlarının dikkate alınmaması üzerine iki isim Genel Kurul’u terk etti. Kapalı bölümde Akar ile Çavuşoğlu, İdlib’deki gelişmelerle ilgili milletvekillerine 30’ar dakika süren ayrı ayrı sunum yaptı. Akar, Bahar Kalkanı Harekâtı’nda gelinen son aşamaya ilişkin bilgi de verdi. Bakanların ardından parti grupları 30’ar dakikalık söz aldı. Liderlerin konuşmadığı oturumda, AK Parti grubu adına eski İçişleri Bakanı Bursa Milletvekili Efkan Ala ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız kürsüye geldi.



CHP grubu adına da Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi değerlendirmede bulundu. MHP adına Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti adına da Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ile Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, HDP adına ise Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları konuşma yaptı. Grubu bulunmayan üç milletvekili de beşer dakika konuştu.



‘Yararlı oldu’



Kapalı oturum yaklaşık 6.5 saat sürdü. Görüşmelerin gergin geçtiği öğrenilirken, AK Partili milletvekilleri ile CHP’liler arasında iki kez kavga çıktığı bildirildi. Çavuşoğlu ile Akar İdlib’deki gelişmeleri an be an takip ettiler. Jammerlar çalıştığı için telefonla görüşmeleri Genel Kurul etrafında yapamayan bakanlar, Meclis’in dış merdivenlerinde konuşabildi. Akar, oturumun ardından Meclis’ten ayrılırken gazetecilere “Mesele ülke meselesi, güvenlik meselesi, hassas mesele. Herkes görüşünü söyledi. Biz de sahada olanları anlattık. Görüşmelerin yararlı olduğunu değerlendiriyorum” açıklamasında bulundu.



Sağır ve dilsiz kavaslar görev yaptı



Kapalı oturuma geçilirken Genel Kurul salonunda bulunan gazeteciler dışarı çıkarıldı. Genel Kurul çevresinde bulunan kulisler, koridorlar, basın merkezinde ise, salon bitişiğindeki bürolar boşaltıldı. Gizli oturuma milletvekilleri, yeminli stenograflar ile sağır ve dilsiz kavaslar katıldı. Kapalı oturum sırasındaki görüşmeler, “devlet sırrı” niteliğinde olacak.







Kapalı oturum tutanakları bir zarfa konularak, zarf mühürlenecek. Daha sonra Meclis arşivine kaldırılacak. Kapalı oturum tutanak ve özetleri, Genel Kurul’ca başka bir karar alınmadığı sürece oturum tarihinin üzerinden 10 yıl geçmedikçe yayımlanamayacak.



291. GİZLİ OTURUM



TBMM’de ilk kapalı oturum 24 Nisan 1920’de Atatürk’ün iç gelişmeler hakkında bilgi vermesiyle gerçekleşti. TBMM’de dün yapılanla birlikte toplam 291 gizli oturum gerçekleşti. AK Parti iktidarı döneminde ise, Meclis’te 13 kez gizli oturum yapıldı. AK Parti iktidarında ilk kapalı oturum 1 Mart 2003’te ABD askerlerinn Irak’a müdahale için 6 ay süreyle Türkiye’de bulunmasını öngören tezkere nedeniyle yapıldı. Tezkere kabul edilmedi. Dünden önceki son kapalı oturum da 17 Şubat 2015’te İç Güvenlik Yasası görüşmeleri için yapılmıştı.



80’i AÇIKLANMADI



Genel Kurul’da Irak ve Irak’ın kuzeyi ile ilgili altı, Güneydoğu ve teröre ilişkin üç gizli oturum gerçekleştirildi. TBMM Genel Kurulu’nda; 1920’de 28, 1921’de 50, 1922’de 83, 1923’te 21, 1924’te 7, 1925’te 13, 1934’te bir kez kapalı oturum yapıldı. Bugüne kadar gerçekleştirilen 290 kapalı oturumdan 210’nun tutanakları açıklanırken, 80’inin gizliliği devam ediyor. Bugünkü oturumla birlikte birlikte gizli görüşme sayısı 291’e yükselirken, açıklanmayan kapalı oturum sayısı ise 81’e ulaştı.