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04.09.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

TBMM’den iki idam çalışması

TBMM, idam cezası konusunda iki ayrı çalışma yürüttü. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın tamamladığı, “1920’den günümüze ölüm cezaları” başlıklı çalışma, Türkiye’de 1920 ile 1984 arasındaki 64 yıllık dönemde, Meclis’in onayladığı ve infazı gerçekleştirilen ölüm cezalarını içeriyor.

TBMM’den iki idam çalışması
ÖNDER YILMAZ Ankara

Buna göre 64 yılda 15’i kadın olmak üzere 712 kişi idam edildi. TBMM İç Tüzüğü’ne göre ölüm cezaları hakkında kesinleşen mahkeme kararları Adalet Komisyonu’nda görüşülüyor, cezanın onaylanması veya onaylanmaması yönünde hazırladığı kanun metni Genel Kurul’a sunuluyordu. Genel Kurul tarafından teklifin kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı’nca imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlanmasını takiben ölüm cezası infaz ediliyordu.

Ancak bu süreç 1984’ten itibaren hiç işletilmeyerek, ölüm cezası, “fiilen” kaldırıldı. Ölüm cezası 3 Ekim 2001’de “savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar” için kaldırıldı. 3 Ağustos 2002’de ise “savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar hariç” şartı ile kaldırıldı. 7 Mayıs 2004’te ise Anayasa’dan ve  ardından Türk Ceza Kanunu’dan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarıldı. Böylece idam Türk hukukundan tamamen kaldırıldı. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın “Türk Hukukunda Ölüm Cezası” başlıklı ikinci çalışması ise güncellemelerle önümüzdeki hafta kamuoyuna sunulacak.

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