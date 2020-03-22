‘Tedbir alıp tevekkül edin’

Bahçeli twitter üzerinden yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:



UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN: İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir. Tedbiri alıp tevekkül etmek, sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, biz ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir. Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında öğütülen varlığımızın kuytudaki yönlerini gözden geçirelim.



YOKUŞUN ARDI DÜZLÜK: Kardeşçe yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsaade etmez. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım.



BU GÜNLER GEÇİCİ: Nevruz baharın habercisi, bereketin sembolü, kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir. Orta Asya’dan Balkanlara kadar kutlanan Yeni Gün’ü biraz buruk ve içe kapanık olarak karşılasak da bugünlerin geçici olduğuna inancım eksiksizdir.

EVDE KALALIM: Mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım.

GÜN AÇIK ARAMA GÜNÜ DEĞİL: Gün eleştiri, açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir.



ALKIŞLIYORUM: Bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.