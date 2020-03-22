MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSiyaset Haberleri ‘Tedbir alıp tevekkül edin’
ABONE OL
22.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘Tedbir alıp tevekkül edin’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelede kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını dile getirerek “bir süre evde kalalım” uyarısında bulundu.

‘Tedbir alıp tevekkül edin’

Bahçeli twitter üzerinden yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN: İmanla meftun kalplerin umutsuzluğa kapılması, kaygıya düşmesi aklın inkarı, maneviyat ihlalidir. Tedbiri alıp tevekkül etmek, sağlık ve sıhhatin en büyük nimet olduğunu tereddütsüz kabullenmek, biz ortak paydasında buluşmak sıkıntılı dönemin en hayırlı sonucu olsa gerektir. Biraz tefekkür edelim, biraz vicdanımızın sesini dinleyelim, zamanın dişlileri arasında öğütülen varlığımızın kuytudaki yönlerini gözden geçirelim.

YOKUŞUN ARDI DÜZLÜK: Kardeşçe yaşamak varken kötüye, kötülüğe, kötü emellere hiçbir şekilde müsaade etmez. Yokuşun ardı düzlük, fecaatin sonu ve sonucu mutlaka felah ve ferahtır. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım.

BU GÜNLER GEÇİCİ: Nevruz baharın habercisi, bereketin sembolü, kardeşliğin simgesi, dayanışmanın payesidir. Orta Asya’dan Balkanlara kadar kutlanan Yeni Gün’ü biraz buruk ve içe kapanık olarak karşılasak da bugünlerin geçici olduğuna inancım eksiksizdir.

EVDE KALALIM: Mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız. Sadece aklın ve bilimin, aynı zamanda da duanın gücüne güvenelim. Bir süre evde kalalım.

GÜN AÇIK ARAMA GÜNÜ DEĞİL: Gün eleştiri, açık arama günü değildir. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bir olursak muvaffak oluruz. Virüs eninde sonunda yenilecek, eskisinden daha güçlü bir şekilde milli birlik ve beraberliğimiz perçinlenecektir.

ALKIŞLIYORUM: Bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayar’ın Ankara’yı karıştıran tahliyesi

Bayar’ın Ankara’yı karıştıran tahliyesi

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Sıradaki Haber