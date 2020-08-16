Tehditlere karşı geri adım yok

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde yaptığı konuşmada, bugün 18 yıl öncesine göre artık geleceğe daha büyük bir umutla baktıklarını belirterek, “Terör örgütlerine karşı tarihin en kapsamlı, en başarılı operasyonlarını yürütüyoruz. Sadece içerde değil Akdeniz’den Irak’a, Suriye’ye, Libya’ya tüm stratejik sahalarda hak ve hukukumuzu çok daha büyük cesaretle savunuyoruz. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin iradesi ipotek altında olan bir ülke konumundan sözü ve politikaları yakından takip edilen bir ülke seviyesine ulaştığını belirterek, “Bugün ne bölgemizde ne Akdeniz, Ege ve Karadeniz’de ülkemizin içinde yer almadığı bir denklemin başarı şansı yoktur. Türkiye’nin gerek sahadaki gerekse masadaki gücü artık rakiplerimiz tarafından bile kabullenilmektedir” dedi. “Her zamankinden fazla çalışmamız, daha hassas olmamız gereken bir süreçteyiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Türkiye’nin gücünü, etkinliğini kabullenemeyenler başta dış politika ve ekonomisiyle istikrarlı şekilde büyümesini hazmedemeyenler son dönemde farklı cephelerde ülkemizi hedef alıyorlar. Kur, faiz, enflasyon üzerinden ekonomimize yönelik girişimler ile Doğu Akdeniz’de Macron’un tahrikleri sonucu Yunanistan ve Rum kesimi tarafından tırmandırılan gerilim bu hazımsızlığın en güncel örnekleridir.”

‘Gereğini yaparız’

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti: “Bu görüşmelerden sonra da bu atılan adımlar... Türkiye’ye yapılan bu saldırılar karşısında biz bugüne kadar hep kolaylaştırıcı, hep yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Dolayısıyla bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız. Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teamüller açısından ülkemiz bu meselede sonuna kadar haklıdır. Bu hakkını da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir. Yüz yıl önce Türkiye’yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz’de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr’i nasıl yırtıp atmışsak bugün de ‘Mavi Vatan’ı aynı kararlılıkla koruyacağız.” Oruç Reis sahada sismik araştırmalarını yürüttüğünü hatırlatan Erdoğan, Deniz Kuvvetleri’nin de Oruç Reis’e bölgede refakat ettiğini belirtti. Erdoğan, “Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos’a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması halinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz” dedi. Erdoğan, asla gerilim peşinde olmadıklarını, kimsenin hakkına da el uzatmadıklarını, milletin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını savunduklarını vurguladı.

Aklıselim çağrısı

Akdeniz’deki adımları, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde attıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Yunanistan’dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklıselimle hareket etmesi, özellikle Batı Trakya’daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Bakın, Batı Trakya’daki camilerimize, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine işte Trabzon’da Sümela Manastırı’nın restorasyonunu, her şeyini bitirdik ve bugün (dün) Sümela’da, geldiler ayinlerini yaptılar. Bizim inanç hürriyeti noktasında kimseyle bir sorunumuz yok. Herkes inancını bu ülkede güvence altında yaşar ve yaşayacaktır.”

‘Çay fiyatı memnun etti’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün memleketi Rize’de yapımı tamamlanan 33 proje için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Rize’ye yönelik yatırımlardan da bahseden Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı’nı 2022’ye yetiştireceklerini, bu yatırımın Rize ve Artvin’e geliş gidişleri rahatlatacağını anlattı. Erdoğan, “Son 18 yılda yaş çay alımı karşılığında üreticilerimize toplam 6 buçuk milyar lira ödedik. Bu yılın çay fiyatlarını açıkladık; aldığım haberler memnuniyetti. Fındık için son 8 yılda toplam 40,4 milyon lira alan bazlı destek verdik. Bu yılki fındık fiyatlarını da oldukça tatminkâr bir seviyede açıkladık” dedi.