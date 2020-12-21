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21.12.2020 - 07:00 |

‘Terörle mücadelede tünelin ucuna yaşlaştık’

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, tüm güvenlik birimlerindeki kapasite artışı, eğitim ve profesyonelleşme sayesinde Türkiye’nin bugün asayişte ve özellikle terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaştığını söyledi.

‘Terörle mücadelede tünelin ucuna yaşlaştık’

 

TBMM’de Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeleri sırasında AK Parti grubu adına  Zenbilci söz aldı. Zenbilci, “2020’de İçişleri Bakanlığı normal görev alanlarının yanı sıra, hem Covid-19 salgını hem de afetlerde çok yoğun çalışmalar yaptı. Bu çalışmalarda insanı merkeze alan anlayışla  hareket eden başta Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet genel müdürlüğü ve sahil güvenlik komutanlığı olmak üzere tüm mensuplarına buradan şükranlarımı sunuyorum. Türkiye bugün asayişte ve özellikle terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır” dedi.

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