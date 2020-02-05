05.02.2020 - 14:21 |
Tezkere görüşmesi bugün Meclis'te
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2020'den itibaren 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.
BAHAR ATAKAN - ANKARA
TSK deniz unsurlarının, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de bugün görüşülecek.
Çığ bölgesinde ikinci facia! Araç ve insanlar çığ altındaVan-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde üzerine çığ düşen minibüste bulunduğu değerlendirilen 2 kişiyi arama çalışmaları devam ederken ikinci çığ düştü. Çığ altında kalan bazı kurtarma ekibi görevlileri kendi imkanlarıyla kurtulurken, arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD ve UMKE ekiplerinin üzerine çığ düştüğünü doğruladı. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, bölgede 300 kişinini çalıştığını, 50'den fazla kişinin çığ altında kalmış olabileceğini söyledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum hakkında bilgi aldı.