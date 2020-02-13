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13.02.2020 - 07:00 |

Torun: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “FETÖ’nün en önemli siyasi ayağı bizatihi Kılıçdaroğlu’nun kendisi ve ekibidir” açıklamalarına yanıt verdi.

Torun: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır

Torun, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Şimdi bağırarak, çağırarak kendisini kamuoyunda aklamaya çalışıyor” dedi.

Torun, şunları söyledi: “Artık Erdoğan, FETÖ’nün siyasi ayağı olayını sulandırmak için her şeyi yapabilir. Çünkü bildikleri ve korktukları şeyler var. FETÖ’yü yaratan belki kendisi olmayabilir ama bu örgütü kozmik odaya, kışlaya, adliyeye sokan kendisidir. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış. Şimdi bu şekilde bağırarak, çağırarak kendisini kamuoyunda aklamaya çalışıyor. Asla ve asla kendisini, şu ana kadar yaptıklarından dolayı aklayamaz. Sayın Erdoğan kimsenin aklıyla alay etmesin. Türk milleti bu tür palavralara kanmaz. Biz muhalefet partisiyiz. FETÖ’nün mensuplarını orduya, yargıya sokan, devletin tüm kılcal damarlarına, en kritik noktalarına yerleştiren biz miyiz?”

Torun, Erdoğan’ın, “FETÖ’nün siyasi ayağı tamamen Bay Kemal’in yatak odasına girmiş haberi yok” şeklindeki sözlerine ise, “Milletin vicdanına bırakıyorum. Bir ülkenin cumhurbaşkanının sokak ağzına bile yakışmayan böyle bir ifadeyi kullanmasından utanıyorum” dedi. l ŞEVKET YAMAN Ankara

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktıADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.
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