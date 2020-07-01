Trablus’a sürpriz ziyaret

Kuvvet komutanı düzeyinde Türkiye’den Libya’ya ilk kez ziyaret gerçekleştirilmiş oldu. Ziyarete ilişkin görüntüler, “Libya Alahrar TV” tarafından servis edildi. TSK’nın Libya batısında Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kontrolündeki Vatiyye Hava Üssü’nü kullanmaya başlayacağı ve Misrata’da bir deniz üssü inşa edeceği ileri sürülmüştü. Özbal’ın, açılması planlanan askeri üslere dair temaslarda bulunduğu değerlendiriliyor.



Akar da gidebilir



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da yakın zamanda Libya’ya bir ziyaret gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden askeri danışmanlık ve eğitim hizmeti alan Libya ordusu, son dönemde Trablus’un batısı, Misrata, Tarhuna gibi şehirleri Hafter unsurlarından temizledi ve Sirte operasyonu için hazırlık yapıyor. Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemilerinin de Akdeniz ve Libya açıklarında görevlerini sürdürdüğü biliniyor.