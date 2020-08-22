‘Türkiye tarihinin en büyük keşfi’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlediği toplantıda beklenen müjdeyi verdi. Erdoğan “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır” dedi.

Toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da katıldı. Erdoğan, toplantıda özetle şunları söyledi:



‘Bir kapı açıldı’



“Doğu Akdeniz’de oynanan onca oyunun gerisinde enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası var. Hamdolsun biz önceliğimizi asla değiştirmedik, hep önce insan dedik. Hep önce insan, dostluk kardeşlik dedik. Hep önce mazlumlar ve mağdurlar dedik. Hep önce hak, hukuk, adalet dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kalmış olabilir. İşte Rabbim bize bambaşka bir yerde hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Yarın benzer kapılar başka yerlerde de önümüze açılacaktır. Çünkü artık bu alanda en üst lige çıkmış bir Türkiye var. Ülkemizin milli enerji ve maden politikasını 2017 senesinde yeni baştan belirledik. O dönemde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız olan Berat Albayrak ile ardından gelen Fatih Dönmez kardeşimiz ekipleriyle birlikte bu politikayı titizlikle ve kararlılıkla uyguladılar. Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih’in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle bu alanda dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. Ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerimizle bu filoyu güçlendirdik. Mülkiyetleri ülkemize ait olan üç sondaj ve iki sismik araştırma gemimiz tamamen kendi ekipmanlarımız ve kendi personelimiz ile çalışmalarını yürütüyor. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir. Zaten öyle bir durum olsa bize nefes bile aldırmayacakları ortadadır. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.”

Fatih sondaj gemisine bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunun merakla beklediği müjdeyi verdikten sonra Fatih sondaj gemisine canlı olarak bağlanarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den araştırmalarla ilgili bilgi aldı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Erdoğan, “Her arayan bulamaz ama bulanlar unutmayalım ki arayanlardır” dedi.











‘Bir müjde de Akdeniz’den bekliyoruz’



Bugüne kadar dokuz deniz sondajı gerçekleştidiğini açıklayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Fatih ve Yavuz gemileri vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz’de bugüne kadar dokuz derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet, son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz’den de bekliyoruz.

Sakarya Gaz Sahası’ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız. Milletimizin refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.”

‘Hepimizi gururlandırdı’

320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini belirten Erdoğan şunları söyledi: “Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Fatih sondaj gemisini Boğaz’dan uğurladığım günü hatırlıyorum. İstanbul’un fethinin yıldönümünde Karadeniz’e uğurladığımız Fatih sondaj gemimiz ismine layık bir başarıyla hepimizi gururlandırdı. Daha önce ‘Tuna-1’ diye adlandırılan bu alanı ‘Sakarya Gaz Sahası’ olarak isimlendirdiğimiz bu alanda, gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Yani bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek.”









‘Hedefimiz 2023’

“Yıllarca enerjide dışa bağımlılığın maddi ve manevi sıkıntılarını çekmiş bir ülke olarak artık geleceğe daha güvenle bakacağımıza inanıyoruz. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Şimdi hedefi veriyorum. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Böylece bunca yıl sabırla adeta ilmik ilmik dokuyarak yürüttüğümüz çalışmaların ilk ve en büyük meyvesini almış oluyoruz.”

‘Ne Doğu ne Batı yeni eksen Türkiye’

Fatih sondaj gemisinden Dolmabahçe’ye bağlanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Bugünün bizim için şöyle bir anlamı var, milletimizin tarihinde Ağustos zaferler ayı. Malazgirt’ten Mohaç’a, Büyük Taarruz’dan Sakarya’ya kadar hakikaten ağustos ayında çok büyük şanlı zaferlere imza atmışız. Bugün yine bir ağustos ayında, on yıllardır süre gelen, özellikle enerji alanında ülkemizin makus talihini tarihe gömdüğümüz büyük şanlı bir zafere imza attığımız bir sürece şahitlik ediyoruz” dedi.



Albayrak, ülkenin enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alandaki tam bağımsızlık yolculuğunda büyük bir adımın atıldığına belirterek, “Buradaki mevcut keşif ve potansiyelle birlikte inşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldıracağız. Çünkü son 10 yıl ortalaması 40 milyar dolarlık enerji ithalatı yapan bir ülke Türkiye. Bugün buradaki bu potansiyelle birlikte cari açığı değil, cari fazlayı konuşacağımız, döviz fazlasını konuşacağımız yeni dönemin de başladığını, yeni bir sürece girdiğimizi görmüş oldum” dedi.



Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini vurgulayan Albayrak, “Artık ‘Ne Doğu ne Batı, yeni eksen Türkiye’ söyleminde yeni bir sürece doğru gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Ekonomik değeri 65 milyar dolar’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, törende şunları söyledi: “Bu süre içerisinde Türkiye Petrolleri çalışanlarına da çeşitli baskılar uygulandı. Bunlardan iki tanesi AB vatandaşıydı, ailelerine baskı yaptılar. Bu çalışanlarımız bize gelerek ‘Biz burada mutluyuz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyoruz’ dediler. Ve şu anda o iki çalışanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizlerle birlikte omuz omuza çalışıyor.” Törenin ardından bir televizyon programına konuk olan Dönmez, Karadeniz’de keşfedilen 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin ekonomik değerine ilişkin, “Bundan sonraki gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük tahminde bulunmak zor. Dünyada küresel ölçekte gaz fiyatları petrole endeksli gerçekleşiyor. Geriye dönük 3-5 yıllık perspektifle bakarsak bu miktardaki gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olacağını söyleyebiliriz” dedi.

320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi









