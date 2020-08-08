‘Türkiye’de Suriye mafyası oluşuyor’

Suriyelilerin Türkiye’ye göçe zorlanmalarının nedenini “Suriye’nin kuzeyinde PKK kontrolünde bir Kürdistan kurmak için etnik temizlik yapmak” olarak değerlendiren Özdağ, özetle şunları kaydetti:



“Türkiye’de halen kayıtlı 3.8 milyon Suriyeli sığınmacı yaşamakta. Sadece kayıtlı olanlar üzerinden hesaplandığında dahi Türkiye dünyada en fazla sığınmacının olduğu ülkedir. Oysa gerçek Suriyeli sığınmacı sayısı daha da fazladır. Kayıtsız Suriyeli sığınmacı sayısı 1.5 milyon civarındadır. Suriyelilerin Türkiye için oluşturdukları yük, sadece demografik ve ekonomik değil başka hususlarda da tehdit oluşturmaktadır. Türkiye’de Suriye mafyası oluşmaktadır. Türkiye’deki Suriyeliler arasından polis, sık sık operasyonlar ile IŞİD’li teröristler toplamaktadır. Suriyeliler arasından Arap istihbarat servisleri kolaylıkla eleman devşirmektedir. Özdağ, İYİ Parti ve İYİ Partililer olarak Suriyeli sığınmacı konusunu Türkiye’nin gündeminde tutacaklarını sözlerine ekledi.