Türkiye'den Fransız gemisinin taciz edildiği iddialarına cevap!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili, "Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Elimizdeki bütün bilgi ve belgeleri NATO'daki ilgili kurum ve kuruluşlarla askeri ve sivil otoriterlerle paylaştık, bütün bilgileri verdik" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Bakan Hulusi Akar'ın geçen hafta Libya’ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında BBC'ye yaptığı açıklamayı paylaştı. Fransa ve Yunanistan'ın Türkiye’ye yönelik iddialarına cevap veren Bakan Akar, "Biz burada gerçekten uluslararası hukuka uygun şekilde tamamen deniz hukukuna uygun şekilde Libya'yla yaptığımız ikili anlaşmalara uygun şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bizim burada hem uluslararası hukuk çerçevesinde hem de ikili anlaşmalar çerçevesinde şu anda Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ve Sayın Serrac tarafından temsil edilen hükümetle ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. Bu manada bugüne kadar yaptığımız mutabakatlar var, bu mutabakatlar çerçevesinde ilişkilerimizi geliştiriyoruz" dedi.

'BELGELERİ NATO’DAKİ İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLARLA PAYLAŞTIK'

Bakan Akar, Fransız gemisinin Türk donanması tarafından taciz edildiği iddiasıyla ilgili ise "Geçtiğimiz günlerde hiçbir şekilde altını dolduramadıkları şekilde Fransızlar tarafından bir iddiada bulunuldu, kendi gemilerinin taciz edildiğine dair bir şey oldu. Bunu bizim kesinlikle kabul etmemiz mümkün değil. Elimizdeki bütün bilgi ve belgeleri NATO’daki ilgili kurum ve kuruluşlarla askeri ve sivil otoriterlerle paylaştık, bütün bilgileri verdik. İlave bilgiler olunca vermeye hazır olduğumuzu söyleyebiliriz. Fakat burada ben peşinen şunu söylemek istiyorum, bizim buradaki yaptığımız çalışmalar, bizim yaptığımız faaliyetler, gemilerimizin faaliyetleri, gemilerimizdeki ve karargâhlarımızdaki kayıtlar Fransız iddialarının hiçbir şekilde gerçekçi olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Fransızların böyle bir yola başvurmalarının hiçbir şekilde dostlukla müttefiklikle izahı mümkün değil" diye konuştu.

'TÜRK GEMİMİZİ SUÇLADILAR'

Bakan Akar, Fransa'nın başlangıçtan itibaren Hafter tarafını desteklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Fakat daha sonra Hafter’in vahşi yüzü ortaya çıktıktan sonra özellikle bu Tarhuna’daki toplu mezarlıklar ortaya çıktıktan sonra kadınların ve çocukların orada nasıl katledildiği görüldükten sonra gerçekten hiçbir şekilde Hafter’i savunacak tarafları kalmadı ve ayrıca bu Hafter taraftarlarının Hafter’in yaptığı bölgedeki bütün sivil halkı hedef alan el yapımı patlayıcılar ve mayınlarla bölgeyi kirletmiş olmaları da ayrıca onların ne kadar insanlığa karşı suç işlediklerini de ortaya koymuş oluyor. Dolayısıyla Fransa bu konulardaki siyasi hatalarını telafi etmek için çeşitli bahanelerle, mazeretlerle ortaya çıkmaktalar ve bu konuda da bu çerçevede de Türk gemimizi suçladılar ki bunun hiçbir şekilde kabulü mümkün değil ve bunun önümüzdeki günlerde NATO tarafından incelenmek suretiyle bütün gerçeğin ortaya çıkacağına ve oradaki bizim gemimizin tamamen NATO esas ve unsurları çerçevesinde hareket ettiğine, uluslararası deniz hukukuna riayet ettiklerine ve bizim bu konuda herhangi bir hatamız olmadığını açıkça kendilerine göstereceğiz. Biz oradaki Fransız gemisini taciz etmediğimiz gibi, daha öncesinde Yunan gemisi ile bizim gemimiz bir diyalog kurdu, hiçbir sorun olmadan gerekli muhabere gerçekleşti. Daha sonra İtalyan gemisiyle aynı şey karşılıklı muhabere gerçekleşti; fakat Fransız gemisi de geldiğinde, Courbet geldiğinde aynı şekilde İtalyan ve Yunanlılar gibi bazı sorular sordular. Onlara makul ve mantıklı gerekli cevaplar verilmesine rağmen Courbet bizim üç gemimizin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yaptı."

'İÇ SİYASETLE İLGİLİ KONULAR MALZEME YAPILMAMALI'

Türkiye'nin NATO içindeki görevlerini eksiksiz yaptığını vurgulayan Akar, "NATO'daki sorumluluklarımız 68 yıllık bir NATO üyesi ülke olarak sorumluluklarımızın biz farkındayız, ikili ve ittifak içindeki ilişkilerimizin biz farkındayız. Burada Libya’ya karşı bizim sorumluluğumuz da Libya’nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümetiyle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Bunların hepsi meşru faaliyetlerdir. Meşru hükümetle beraber çalışıyoruz ve bu yaptıklarımızın hepsi de açık ve ortada. Uluslararası hukuka da uygun şekilde çalışmalarımız sürüyor. Dolayısıyla Fransa’nın hiçbir şekilde kendi iç siyasetiyle alakalı konuları burada malzeme yapmamasının ittifakın iyiliği bakımından, ittifakın çıkarları bakımından çok önemli olduğunu değerlendiriyorum" diye konuştu.

'GÖREVLERİMİZ DEVAM EDECEK'

Bakan Akar, Türkiye'nin Libya ile 500 yıllık geçmişinin bulunduğunu, iki ülke arkasında birçok ortak değer olduğunu söyleyerek, "Bütün bunlara istinaden de bizim buradaki kardeşlerimizin, kederde ve kıvançta kardeşlerimizle beraber olacağımızı herkesin bilmesi lazım. Bu manada biz askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık başta olmak üzere buradaki Libyalı kardeşlerimizin ihtiyaç ve isteklerine olabildiğince karşılamak, onlara yardımcı olmak, bu zor günlerine yardımcı olmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. Bundan sonra aynı şekilde göstermeye devam edeceğiz. Bizim şu andaki birliklerimiz askeri eğitim iş birliği ve danışmanlık çerçevesinde görev yapıyorlar. Bu görevlerimiz de tabi ki devam edecek" dedi.