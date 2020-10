Türkiye'den net mesaj: 'Her an müdahale gelebilir'

İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle;

Çıkarlarımıza dönük bir saldırı söz konusu olduğunda bir tehdit oluştuğunda oraya müdahale etmek bizim doğal hakkımızdır ve ederiz. Operasyonların her an devamı gelebilir.

"BİR GECE ANSIZIN KAÇ DEFA GELDİĞİMİZ GÖRDÜLER"

Cumhurbaşkanımız bu açıklamaları ilk yaptığında "bir gece ansızın gelebiliriz" şeklinde formüle ettiğinde "altı çok dolu olmayan söylemler", "tehdit ediyor", "blöf yapıyor" diye şeyler söylendi. Bizim oralara bir gece ansızın kaç defa geldiğimizi, nasıl müdahale ettiğimiz gördükten sonra her şey anlaşılmıştır.

"ERDOĞAN BLÖFLE SİYASET YAPAN BİR LİDER DEĞİL"

Tayyip Erdoğan blöfle, tehditle, santajla siyaset yapan bir lider değil içinde ne varsa ağzında da o vardır kafasındaki strateji neyse uygulanan da odur. Dolayısıyla burada PKK'ya karşı DEAŞ'ın başka yapılanmalarına karşı Suriye'de Irak'ta veya başka bir yerde her an müdahale hakkımız vardır her an müdahale de olabilir. Bu hem o örgütlere bir uyarıdır hem de onların destekçisi olan ülkelere bir uyarıdır.

"TÜRKİYE HER AN MÜDAHALE EDEBİLİR"

Özellikle Afrin'de Münbiç ve civarında Telabyad ve Rasulayn civarında PYD ve YPG'nin belirlenen sınırlarının ötesinde saldırıları devam ediyor. Biz sabırlara Ruslara ABD'lilere yere geliyor İranlılara söylüyoruz. Bu saldırılar devam ederse bunlar karşılıksız kalmaz bu uyarılar yapılıyor. Bu devam ederse Türkiye oralara her an müdahale edebilir.

"TARİH BUNU YAZACAK"

Biz ilk Resulayn-Telabyad bölgesine ilk harekatı yaptığımızda yine Türkiye için blöf yapıyor demişlerdi. Ve biz girdik oraya. O müdahaleyi yaptığımız günlerde PYD'liler hemen koşa koşa Ruslara gittiler rejime gittiler. ABD'liler de bunu net bir şekilde gördüler. Yarın sizi satıp rejimin Rusların yanına geçebilirler.

Bunların tek bir gündemi var kendi terör koridorlarını orada kurmak. Cumhurbaşkanımız tarih bunu yazacak o müdahalesi ile bunun önüne geçmiş bir liderdir. O zaman Cumhurbaşkanımızın kararlılığı olmasaydı ve bu stratejiyi uygulama talimatı vermeseydi bugün Suriye'nin Kuzeyi'nde bir terör koridoru kurulmuş olacaktı. O oyunu bozan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Çünkü o siyasi sezgileri ile olayı çok erken kavradı ve bütün sistem ona tekrar tanzim oldu. Biz hepimiz bütün enerjimizi buraya verdik. Ve hamdolsun bu engellendi. Yeterli mi değil.