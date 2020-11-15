‘Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar’

Arnavutköy Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda milletvekili katıldı.

Yeniden yapılanma

Kongre döneminin kritik bir sürece denk geldiğini ifade eden Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: “Dünyada siyaseten, ekonomik bakımdan, uluslararası ilişkiler bakımından yeni bir döneme girmekte olduğumuza hiç şüphe yoktur. Her şey yeniden yapılıyor, yeniden yapılanıyor. Böyle bir ortamda özellikle dünyanın tarih boyunca merkezi olan Türkiye’nin içerisinde yaşadığı bu coğrafyada, Türkiye’nin de merkezinde olduğu bu bölgede de her şey yeniden yapılanıyor.

Türkiye açısından içerisinde bulunduğumuz dönemin adını koymak gerekirse, Türkiye’nin önlenemeyen yükselişini yaşadığımız bir dönemden beraber geçiyoruz. Yedi düvel karşımıza geçmiş bütün bu coğrafyalardaki gelişmelerde Türkiye’ye fren yaptırmaya, Türkiye’nin önünü kesmeye, Türkiye’yi yolundan çevirmeye çalışıyor. Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı ve ferasetli liderliğiyle yoluna devam ediyor” diye konuştu.