Türkiye’yi açmaza sokan yapı değişsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güven ve istikrar için dokuz öneri sıraladı, “Türkiye’yi açmaza sokan mevcut yapı değişmeli, devlet sıcak siyasetin, yani bir partinin organı olmaktan çıkarılmalıdır. Siyaset kirlilikten arınmalı, “Siyasi Ahlak Yasası çıkarılmalıdır” dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

UNUTMAYACAĞIZ: Bugün 10 Kasım. Biz 82 yıldır onu unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız. Sadece biz değil aslında dünya onu unutmayacak. Hâlâ dünyanın mazlum ülkelerine, mazlum milletlerine örnek oluyor.

SEN HÂKİM DEĞİLSİN: Arpalıklar diye broşür yaptık. Kıdem tazminatı ile ilgili de broşürümüz vardı. Ben sanıyordum ki Zekeriya Öz sadece İstanbul’da var meğer Anadolu’da da varmış Zekeriya Öz’ler. Bizim broşürümüzü toplatmışlar. Hiç kimseye hakaret yok. Devleti arpalığa çevirirseniz biz bunu kamuoyuna duyuracağız. Bu hâkim nasıl bu kararı alıyor. Sen hâkim değilsin, sarayın korumaları adalet kürsüsünde oturduklarında biz onlara hakim demeyiz onlar açık ve net söylüyorum, sarayın satılmış insanlarıdır.

AKRABAM DİYE BAKAN YAPMAZSINIZ: Ülke yönetimi ciddiyet ister. ‘Benim yakınım, akrabam, eşim dostum’ diye kişileri bakan yapmazsınız. Dolayısıyla bakan olacak kişi bakanlığı, bürokrasiyi çok iyi bilecek... Berat Albayrak’ı en çok eleştirenlerden birisi de benim. Hazine’den sorumlu Maliye’den sorumlu. Ülke felaket durumda, kasa tamtakır, üstelik eksi ama ortalık pembe tabloyla kamuoyuna sunuş yapılıyor... Sayın Albayrak istifa etti. Gerçekten istifa etti mi, etmedi mi? Uzun bir sessizlik. Saray’da, AK Parti grubunda, bütün değerlerini ayaklar altına alıp ona koşulsuz destek veren MHP’de de, onun genel başkanında da büyük bir suskunluk...

SONUÇ BUDUR: 27 saat sonra istifa dolayısıyla bir açıklama yapıldı. Eğer bir ülkeyi anonim şirket gibi yönetmeye kalkarsanız, sonuç budur, yönetilemez bir Türkiye... Berat Bey’in istifası sonunda kabul edildi. Ülkemiz için hayırlı bir iş. En azından bir damat-kayınpeder olayından kurtuldu Türkiye. Damadı feda ederek buradan kaçınamazsınız. Veziri verip, şahı kurtaramazsınız.

İstikrar için dokuz öneri

Güven ve istikrar için neler yapılması gerekiyor? Bir, öngörülebilirlik ve güven sağlamak için önce devletin vatandaşa hizmet eder hale getirilmesi lazım. Dolayısıyla Türkiye’yi açmaza sokan mevcut yapı değişmeli, devlet sıcak siyasetin, yani bir partinin organı olmaktan çıkarılmalıdır. İki, devleti yönetenler, devletin kurumlarına ve işleyişlerine saygı göstermeli, bağımsız kurullar liyakatli atamalarla güçlendirilmelidir. Üç, bir anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey’e işlev kazandırılmalı ve belli aralıklarla toplanmalıdır. Dört, devlet yönetiminde liyakat sistemi süratle tesis edilmelidir. Beş, devlet yönetiminde savurganlık ve israf önlenmelidir. Altı, devlet yönetiminde şeffaflık sağlanmalıdır. Yedi, siyaset kirlilikten arınmalı, ‘Siyasi Ahlak Yasası’ çıkarılmalıdır. Sekiz, devlet yol gösterici olmalı, güçlü bir Stratejik Planlama Teşkilatı’ kurulmalıdır. Dokuz, Türkiye süratle ‘ihvancı’ dış politikadan vazgeçmeli, dış politika bir kişinin, bir ailenin ya da bir partinin çıkarları ya da beklentileri üzerine değil, Türkiye’nin çıkarları üzerine inşa edilmelidir.

‘Savaştılar başardılar’

Bir güzel haber Azerbaycan ile ilgili. İşgal altında toprakları vardı. Tek yol vardı savaşmak. Savaştılar ve başardılar. Sayın Aliyev aslında bu savaşta çok sıcak ve çok doğru bir mesaj verdi. “Biz Ermenistan halkına karşı değiliz, Ermenilere karşı değiliz, Ermenistan’ı yönetenlere karşıyız.” Dolayısıyla işgalin sona ermesiyle birlikte bir dostluğun başlayacağını düşünüyorum. Umarım Ermenistan ile Azerbaycan daha sağlıklı daha tutarlı bir diyalog sürecine başlamış olurlar. Umarım böyle bir barış süreci tekrar gerçekleşmiş olur.