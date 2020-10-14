Karar Meclis Genel Kurulu’nun toplandığı sırada geldi. CHP’nin talebi üzerine Genel Kurul çalışmalarına ara verildi. CHP MYK’sı Meclis’te olağanüstü toplandı. Toplantıda yerel mahkemenin AYM’nin kararını tanımaması “tam hukuksuzluk” olarak nitelendirildi ve en üst seviyede tepki verilmesi kararlaştırıldı. Karar doğrultusunda Genel Kurul’da kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, Anayasa’nın 11. ve 153. maddelerini okuduktan sonra şunları kaydetti:

“Biz yasama organı olarak AYM’nin örgördüğünü kurala, 600 milletvekili uyuyoruz. Aksi halde hukuk devleti olamayız. Anayasa sadece yasama organını değil, yürütme, idari makamları, yargı organlarını, gerçek ve tüzel kişileri de bağlar. Ama bir alt yargı organı ‘ben AYM kararlarına uymayacağım’ diyor. Bu çürümeye hepimiz müdahale etmek zorundayız. Tuz kokar arkadaşlar. O zaman vatandaş da der ki, ‘ne vergi istiyorsun benden, ben de vergi ödemiyorum. AYM’nin kararına bile uyulmuyorsa ben valinin, kaymakamın kararına niye uyacağım?. Kaosa zemin hazırlanır. Adaleti ayaklar altına alan karar olduğu zaman sessiz mi kalacağız? ‘Biraz daha vurun mu?’ diyeceğiz.”

‘Seçim de yapmayalım’

Yasama organının çıkardığı bir yasayı yargı organı ‘ben bu yasayı uygulamam’ diyemez. Ne demek uygulamıyorum. O zaman AYM’yi kapatalım. Yargıyı da kapatalım. Nasıl olsa herkes bildiğini okuyacak. O zaman bir ülkeye orman kanunları egemen olur. Bir mahkeme, bir üst mahkemenin kararını bile bile anayasanın açık hükümlerine rağmen ‘ben uygulamayacağım’ diyorsa orada tuz kokmuş demektir. O zaman biz niye millete gidiyoruz ki yarın birisi çıkacak ‘seçim de yapmayalım’ diyecek.”

Şentop: Kesin hükmü kaldırmıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mahkemenin ret kararından kısa süre önce gazetecilerin Berberoğlu’na ilişkin sorularını yanıtladı. AYM’nin hak ihlali kararının ardından Berberoğlu’na milletvekilliğinin iade edilip edilmeyeceği sorusu üzerine Şentop, “AYM’nin hak ihlali kararları Yargıtay’da kesinleşen hükmü ortadan kaldırmıyor. Kesin hükmün varlığıyla ilgili bir yeni durum ortaya çıktığında bunu değerlendireceğiz. Ama nasıl Yargıtay’ın kararı bir kararsa AYM’nin kararı da bir mahkeme kararıdır. Herkesin özellikle kararın muhataplarının ve hukuki süreçler içerisinde adım atması gerekenleri bağlayıcı olduğunu bu kararın ifade etmek isterim” dedi.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Berberoğlu’nun avukatları karara 7 gün içinde İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde itiraz edecek. Bu mahkeme Berberoğlu’nun itirazını reddederse, Berberoğlu bu kez yeniden AYM’ye bireysel başvuruda bulunabilecek. AYM, daha önce “kararını uygulamayan mahkemenin yeni hak ihlâline neden olduğu” gerekçesiyle Mehmet Altan’a tazminat ödenmesine karar vermişti. Benzer bir tazminatın Berberoğlu için de verilmesi gündeme gelebilecek. 15. Ağır Ceza itirazı kabul ederse yeniden yargılama gündeme gelebilecek. Milletvekilliğine dönebilmesi için mahkemenin AYM kararına uyarak, Berberoğlu’nun yargılamasını durdurması; mahkemenin bu kararının ardından TBMM’nin de kararını geri alması gerekiyor.