‘Ülkeyi sarsacak projelerimiz var’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündem yaratamadığını, var olan sorunları çözemediğini, bu nedenle bir düşman yaratmak için sürekli CHP’yi hedef aldığını savundu. Kılıçdaroğlu, “Korkuyor Erdoğan, CHP’den korkuyor. Gece de büyük ihtimalle rüyasında en çok beni görüyordur” dedi. “Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz” diyen CHP lideri, “Türkiye’yi sarsacak çok güzel projelerimiz var” ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde CHP’yi takip eden muhabirlere gündemi değerlendirdi, sorularını yanıtladı. CHP lideri, özetle şunları söyledi:

DARBE TARTIŞMASI: 20 Temmuz’dan sonra Türkiye zaten bir sivil darbenin içindedir. Biz hiçbir darbeyi savunmadık. Hem askeri darbelere hem sivil darbelere karşıyız. 12 Eylül’de Kenan Evren ve arkadaşları ne yaptılarsa benzerini aynen bunlar da yaptılar, 20 Temmuz’dan sonra. 15 Temmuz’u fırsata çevirip OHAL ilan ettiler. Şimdi o darbe süreci aynen devam ediyor.

Darbeci bize hesap soruyor. 20 Temmuz darbesini yapan sensin... Bir darbe dönemi yaşıyoruz ama biz bu ülkeye demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Varsa bir bedeli önce biz ödeyeceğiz. Fuhuş, uyuşturucu, insan kaçakçılığından elde edilen paraları vergisiz Türkiye’ye nasıl getiririz bunun arayışı içindeler. Kanun çıkardılar bunun için. Bunları bırakmışız bir köşeye. Milletvekili şunu söyledi, o da bunu söyledi. Mahalledeki dedikoduyu toplumsal dedikodu haline dönüştürüyoruz.

VATANDAŞ ‘YETER’ DEMELİ: Türkiye’nin çözülemeyecek sorunu yok. Sorunu çözecek insan ‘adalet, adalet, adalet’ diyecektir, kadına ‘vitrin süsü’ demeyecektir. Vatandaşın da artık ‘yeter’ demesini bekliyoruz. Eğer bu siyasi tercihe karşı çıkıyorlarsa ‘Biz mağdur olduk, normalde daha yüksek en azından enflasyon kadar ücret geliri elde etmemiz’ gerekirdi diyorlarsa oylarını ve tercihlerini değiştirmek zorundadırlar. (Enflasyon rakamları) TÜİK’e talimat veriliyor. Deniyor ki sen enflasyonu şöyle açıkla. O da onu açıklıyor. Bazen ifade ediyorum arkadaşlarla espri içinde; Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu diye.

CHP’DEN KORKUYOR: Erdoğan’ın CHP’yi hedefe koyup sürekli eleştirmesini anlıyorum çünkü söyleyecek hiçbir şeyi yok. Gündem yaratamıyor. Sorunları çözemiyor. Birisini düşmanlaştırması lazım. İktidara en yakın olan parti CHP. Korkuyor Erdoğan, CHP’den korkuyor. İstediği kadar eleştirebilir. Zaten gece de büyük ihtimalle rüyasında en çok beni görüyordur. CHP bugün sokaktaki vatandaşın partisidir. Erdoğan’ın dokunamadığı bütün kesimlere CHP dokunuyor. CHP artık 2021 yılının en güven veren partisidir.

‘Parlamenter sistem çalışmamız sürüyor’

Kendimizi bir kişiye kilitlersek en büyük yanlışı yapmış oluruz. ‘Bir kişi gelecek bizi kurtaracak’, biz Ortaçağ’da mıyız? Bizi kurtaracak olan akıldır, istişaredir. Güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili çalışmamız var. Millet İttifakı’nı oluşturan diğer partiler de çalışmaları yapıyorlar. Belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra da ittifakı oluşturan partiler bir araya gelip bir ortak metin çıkarabilirlerse bence Türkiye’nin önüne çok güzel bir metin konmuş olacak. Bütün partiler bizim için değerlidir. HDP böyle bir çalışma yapar ve bize gönderirse memnun oluruz.

YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ (Erken seçim tartışmaları) Öngörüde bulunmak mümkün değil. Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Bütün hazırlıklarımız var. Türkiye’yi sarsacak güzel projelerimiz var. (Seçimi kaybederseniz kendiniz için ne öngörüyorsunuz sorusu üzerine) Kişisel kariyer için herhangi bir düşüncem yok. Kişisel olarak özel bir kariyer peşinde değilim. (Fikri Sağlar’ın açıklamaları) Türkiye’nin gündeminde olmayan bir tartışmayı Türkiye’nin gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok. (Muharrem İnce partiden istifa etti mi sorusu üzerine): Yoo hayır bilmiyorum.

HEPSİ ASPARAGAS: (DP’nin Millet İttifakı’ndan uzaklaştığı iddiaları) Herhangi bir sorun yok. O haberlerin hepsi asparagas. Sayın Genel Başkan ile üç veya dört gün önce yemekte birlikteydik.

‘Rektör için tek koşulu partili olması’

Erdoğan istediğini rektör olarak atayabiliyor, tek koşulu var, partili olması, Erdoğan’ın yanında durması, Erdoğan’ı alkışlaması lazım. Bu niteliklere sahip kişiler rahatlıkla rektör atanabilir. 20 Temmuz’dan sonra, seçim kaldırıldı, bir kişi yetkili kılındı, o kişi üniversiteye rektör atıyor. Yani 12 Eylül darbesiyle 20 Temmuz darbesi arasında hiçbir fark yok.

‘Aşı takvimi açıklanmalı’

Aşıya karşı çıkmak doğru değil. Buna kararı doktorlar verir. Doktorların verdiği karara da hepimizin uyması gerekir. Aşılar geldi, kim ne zaman aşı olacak? Toplumun önüne maske takvimi koyamadılar bari bir aşı takvimi koyun.

SMA HASTASI ÇOCUKLAR: Umudun önüne para konamaz. Acaba karşı çıkanlar kendi çocukları aynı pozisyonda olsalardı karşı çıkarlar mıydı? Acı olan ise bunun bir hekim tarafından dillendirilmesidir.

DESTEK VERİRİZ: Kadına yönelik şiddet konusunda eğer bir yasal düzenleme gelecekse o yasal düzenlemeye her türlü desteği veririz.