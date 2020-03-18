‘Umreye giden vekil yok’

1 Mart’tan bu yana yurt dışından dönen milletvekili sayısının 31 olduğunu, bunlar arasında umreye giden-dönen olmadığını belirten Şentop, bu milletvekillerinin de sorumluluklarının gereği olarak kendilerini 14 günlük süre içinde evlerinde karantinaya aldıklarını bildirdi. Meclis’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Şentop, Türkiye’nin virüsle mücadelesinin başarılı şekilde yürüttüğünü, bundan sonraki başarının ise vatandaşların iş birliği içerisinde açıklanan tedbirlere sıkı bir şekilde uyulmasıyla mümkün olacağını kaydetti.

Şentop, vatandaşların, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarını yakından takip etmesini, “14 tedbir”e uymasını istedi.