‘Üst düzey diplomasi yürütüyoruz’

BBC Türkçe’nin, ajanslardan aktardığı haberine göre Miçotakis, önceki akşam katıldığı bir etkinlikte, “Sayın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan ile görüşmedik ancak danışmanlarımız temas halinde. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum… Eğer süreç böyle devam ederse, istikşafi görüşmelerin çok ama çok yakında başlatılmasına açığım” dedi. Miçotakis açıklamasında, Türkiye’nin Avrupa ile diyalogu sürdürmek ya da “tek taraflı eylemlerine” devam ederek bunun sonuçlarına katlanmak arasında bir tercih yapması gerektiğini öne sürdü. Yunanistan Başbakanı, “Tercih çok ama çok net bir şekilde ortada. Hepimiz, bu yolun yapıcı bir diyaloğa çıkacağını umuyoruz” diye konuştu.