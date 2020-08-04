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04.08.2020 - 07:00 | | ŞEVKET YAMAN Ankara

‘Van Gölü çevresi ölüm rotası oldu’

CHP, Türkiye-İran sınır hattında bulunan Van’daki insan kaçakçılığının TBMM tarafından araştırılmasını istedi.

‘Van Gölü çevresi ölüm rotası oldu’
ŞEVKET YAMAN Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve 22 milletvekilinin imzasıyla, TBMM Başkanlığı’na sunulan önergede, Van’daki insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlallerinin nedenlerinin ortaya çıkarılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması istendi. Önergenin gerekçesinde 27 Haziran 2020’de Van Gölü’nde batan ve 60 mülteciye mezar olan tekne hatırlatılarak şöyle denildi: “2019 yılında ve 2020’nin ilk aylarında da yine Van sınırları içerisinde gölde boğularak, trafik kazasında ve donarak yüzlerce kaçak göçmen yaşamını yitirmiştir. Artan olaylar nedeniyle Van Gölü çevresinin kaçak göçmenlerin yeni ölüm rotasına dönüştüğü belirtilmektedir. Türkiye-lran sınır hattında bulunan Van Gölü çevresinde son dönemlerde artış gösteren insan kaçakçılığı ve sınır güvenliği ihlallerinin nedenlerinin araştırılması, bölgedeki sınır ihlalleri ve insan kaçakçılığının ülkemiz güvenliği için yarattığı risklerin belirlenmesi, sınır güvenliğimiz için alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığının ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, sınırlarımızda insan kaçakçılığı yapan şebekelerin iç ve dış bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”

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