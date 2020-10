Vatandaşın Fransız malı alacak hali mi var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu özetle şunları kaydetti:

HEP BİRLİKTE: (Hatay’da engellenen terör saldırısı) Terörün partisi, kimliği, inancı yoktur. Terör eylemlerine hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Özellikle 40 yıldır canları feda eden Türkiye dimdik, bir arada durmak zorundadır. Yaralanan güvenlik görevlilerimiz var, onlara şükranlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz.

SİNDİREMEMİŞLİK: (İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Valiliği koordinesindeki pandemi toplantısına çağrılmaması) Bir sindirememişlik var burada; başarıyı, demokrasiyi sindiremiyorlar. Ekrem Bey, İstanbulluların oyuyla geldi. Görevini yaparken ‘bunlar AK Parti’li, bunlara hizmet götürmeyelim’ dedi mi? Hayır. Tam tersine her vatandaşa eşit yaklaşmaya özen gösterdi. Sayın Vali’ye hatırlatmak isterim; sen arabanda Türk bayrağı kullanan bir kişisin. Yani hem hükümetin hem devletin temsilcisisin. Öyle bir toplantı yapıldığında İBB Başkanı’nı davet etmek zorundasın. Çok acil olmuş... Valiler, gerekçe uydurmaz. Vali sağlam durur, onurlu durur. Yeri geldiğinde bir eksiği varsa belediye başkanına talimat vereceksin.

GARİBANA OLACAK: (Aşı tartışması) Herkes aşı peşinde. İngiltere 30 milyon doz aldı, biz de 1,5 milyon doz. Eminim bu 1,5 milyon dozu torpili olan, adamını bulan alıp kullanacak. Yine olan garibana olacak.

YENİ ZEKERİYA ÖZ: (Enis Berberoğlu’nun yeniden yargılanma talebinin reddedilmesine yönelik yerel mahkeme kararları) Günümüz, kadının veya kadıların satın alındığı gündür. Devlette adalet yok. Bizim yeni Zekeriya Öz’ümüz, saraydan aldığı talimatla Anayasa Mahkemesi’ne, ‘Kusura bakma, senin kararını uygulamam. Ne demek Anayasa. Saray ne istediyse onu yazarım. Bu kararı vereceğim ki yarın beni saray daha üst makamlara getirsin. Ben, yeni Zekeriya Öz’üm’ diyor.

YATACAK YERİ YOK: (Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e seslendi) Sormak gerekiyor; o koltukta sessiz kaldığın için mi sürekli oturuyorsun? Anayasayı ihlal eden hakim hakkında soruşturma açmamız gerekir’ dedin mi hiç? Yoksa bütün geleceğini koltuğa bağlayıp ‘Benim için koltuk her şeyden değerlidir, koltuğumu koruyayım, memleket yanabilir’ mi dedin sen? Sen adalet bakanıysan, HSK başkanlığını yapıyorsan bu yanlış giden düzene çomak sokmayacak mısın?

GIRTLAĞA KADAR BORÇ: Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçe açığı var. Devlet gırtlağına kadar borç içinde. Vatandaş da gırtlağına kadar borç içinde. Türkiye Varlık Fonu’nun kısa vadeli borçları 26 milyar liradan 951 milyar liraya, uzun vadeli borçlar ise 32 milyar liradan 211 milyar liraya çıkmış durumda. Toplam borçlar 58 milyar liradan 1 trilyon 223 milyar liraya çıktı. Parayı nereye harcadınız diye soruyoruz, ‘gizli’ diyorlar.

FRANSA’YA BOYKOT ÇAĞRISI: Dünyada yalnız kaldık. ‘Boykot uygulayacağız’ diyorsun. Vatandaşın Fransız malı alacak hali mi var? Bu lafları ediyorsun, arkasında duramıyorsun. Biz yurtta barış, dünyada barış geleneğinden geliyoruz. Kavga bizim kitabımızda yoktur, zorunlu olmadıkça. Her ülkeye saygılıyız ama her ülkenin de bize saygı duyması lazım. Her ülkenin, bizim bağımsızlığımızı gözetmesi lazım.

Gül ve valilikten yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik eleştirilerine “Eğer bir makam için birisini görmek istiyorsa aynaya baksın. Koltuğu için kolunun altında kasetlerle gelen birinin bizlere söyleyeceği lafların hiçbirisini kabul etmiyoruz. Bizim tek derdimiz adalete hizmet yönünde emaneti koruyabilmek. Şahsımızla ilgili söylediği hususları da kendisine iade ediyorum” yanıtını verdi. Hakim, savcı cübbesinin olmadığını dile getiren Gül, “Sayın Kılıçdaroğlu’nda varsa onu bilemem. Türkiye’de yargısal yetkiyi yargı mensupları kullanır, bunun ötesindeki hiçbir tutumu kabul edemeyiz” dedi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22 Nisan 2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır” denildi.