Vekil tezkereleri 38 yıldır dönem sonuna bırakılmıyor

Enis Berberoğlu ile Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nın milletvekilliğinin düşürülmesi tartışma konusu oldu. Anayasa gereğince, okunan tezkerelerin ardından üç ismin milletvekilliği düştü. 1982 Anayasası’nın yürürlüğe girdiği andan itibaren bir milletvekilinin seçilmeye engel bir suçtan hüküm giydiğine ilişkin kesinleşen mahkeme kararı hakkında TBMM Başkanlığı’na gelen tezkere, Genel Kurul’da yalnızca okunmuyor, ayrıca oya sunuluyordu.

Milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili kesin hüküm, 1995’teki anayasa değişikliğinden bu yana Genel Kurul’un yalnızca bilgisine sunuluyor. 21. Yasama Dönemi’nde Fazilet Partili Merve Kavakcı’nın milletvekilliği ABD vatandaşı olduğu anlaşılınca düşürüldü. 24. Yasama Dönemi’nde hakkında kesinleşen yargı kararı bulunan Van Milletvekili Kemal Aktaş’la ilgili dokunulmazlık tezkeresi, milletvekilinin durumunun yargı mercilerince yeniden değerlendirilmesi amacıyla iade edildi. Kanun, Aktaş’ın lehine olduğu için kesin hüküm bekletildi.

Çıkan kanundan yararlanan Aktaş’ın milletvekilliği 7 Haziran 2015’te yapılan 25. Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ile sona erdi. TBMM Başkanlığı’na 25 Mayıs 2015’te sunulan 24. Dönem İstanbul Milletvekilleri Sebahat Tuncel ile Engin Alan’ın mahkum oldukları kesin hükümlere ilişkin tezkereler, TBMM’nin 7 Nisan 2015’te tatile girmesi nedeniyle Genel Kurul’un bilgisine sunulamadı. 26. Yasama Dönemi’nde de HDP’li Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Ferhat Encü, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan, Osman Baydemir ile Selma Irmak’ın vekillikleri kesin hüküm giyme nedeniyle düşürüldü.