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18.07.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

Vekiller ‘çip’lenecek

TBMM Başkanlık Divanı’nın yeniden oluşmasının ardından yapılan ilk toplantıda Meclis’te hayata geçirilecek yeni projeler ele alındı. Milletvekillerine Türkçe ve İngilizce çipli yeni kimlik kartı düzenlenecek.

Vekiller ‘çip’lenecek
ÖNDER YILMAZ Ankara

Başkanlık Divanı, Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM’de ilk toplantısını yaptı. Yeni projelerin masaya yatırıldığı toplantıda, ilk olarak Genel Kurul tadilatının hızla sonlandırılması kararlaştırıldı. Meclis tatile geç gireceği için Genel Kurul’un baştan sona tadilatından vazgeçilerek aşama aşama planlama yapıldı. Bu çerçevede elektronik sistem ilk sıraya alındı.

Yurt dışından gelecek ithal sistemler Genel Kurul’a yerleştirilecek. Parmak izi ile çalışan sistem yeni teknolojiyle dönüştürülecek. Şifre ve yüz okuma ile sisteme giriş olanağı getirilecek. Milletvekillerinin pusula ile oy kullanmaları tarihe karışacak.

Kürsü değişiyor

Milliyet’in daha önce duyurduğu gibi Genel Kurul’daki milletvekili konuşma kürsüsünün yeri de değiştirilecek. Kürsü salonun orta bölümüne doğru kaydırılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesinin ardından kaldırılan Bakanlar Kurulu sıralarının yerine de komisyon üyelerinin tümünün oturacağı yeni koltukları yerleştirilecek.

Bu arada milletvekillerinin kimlik kartları da yenilecek. Ekime yetiştirilmesi planlanan yeni kimlikler tıpkı nüfus cüzdanı gibi resmi kimlik yerine geçecek şekilde çipli olacak. Uluslararası standartların da gözetildiği kimlikler, en gelişmiş güvenlik tedbirlerini içerecek. Çipli kimlikte milletvekillerine ait tüm bilgiler hem Türkçe hem İngilizce olarak düzenlenecek.

Toplantıda, hizmete giren bahçe lokantanın Kovid-19 salgını sürecinde iyi bir proje olduğu tespiti yapılırken, milletvekili ofislerinin bulunduğu binanın teras katındaki kafenin de aktif hale getirilmesi planlandı. Meclis kampüsünde milletvekili ve personelin çocukları için 450 kişilik kreş binası yapılacak. Meclis’in kampus dışında kiralık binalarda bulunan birimlerin taşınacağı katlı otopark üzerine ise personel binası inşa edilecek.

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