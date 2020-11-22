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22.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yalçın: Düzmece kral çırılçıplaktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, “MHP’yi hukuk dışı oluşumlara sahip çıkmakla suçlayan saçma iddialar gündeme getirilerek kurgulanmaya çalışılan suni imajın üzerimize yapıştırılmak istenmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Yalçın: Düzmece kral çırılçıplaktır

Yalçın, “MHP’yi hukuk dışı oluşumlara sahip çıkmakla suçlayan saçma iddialar gündeme getirilerek kurgulanmaya çalışılan suni imajın üzerimize yapıştırılmak istenmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Yalçın, 2018 genel seçimlerinden önce CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin anayasa çalışması yaptığı iddialarını anımsatarak şunları söyledi: “İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki alternatif anayasa komisyonunun tutanak ve belgeleri medyaya düşmüşken, gerçeği yüreklice itiraf etmek yerine CHP neden inkârı seçmektedir? 2013’te CHP tarafından TBMM’ye verilen bir teklifte olduğu gibi PKK’nın siyasi kanadı olan HDP’ye 2018’de ‘iki dilli, iki kültürlü yapıyı öngören bir anayasa’ vaat edilmiş midir? Sayın Kılıçdaroğlu HDP’ye demokratik özerklikten başka hangi sözleri vermiştir? MHP, CHP’nin kirli çamaşırlarını ortaya dökmüş ve sahte demokrat libasını soymuştur. Düzmece kral çırılçıplaktır.” 

10 dakika içerisinde 4 farklı ceza yediBursa’da, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla otomobiliyle alkollü bir şekilde trafik çevirmesine giren Z.D.(52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.D.’ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı
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