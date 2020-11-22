Yalçın: Düzmece kral çırılçıplaktır

Yalçın, “MHP’yi hukuk dışı oluşumlara sahip çıkmakla suçlayan saçma iddialar gündeme getirilerek kurgulanmaya çalışılan suni imajın üzerimize yapıştırılmak istenmesine müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

Yalçın, 2018 genel seçimlerinden önce CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin anayasa çalışması yaptığı iddialarını anımsatarak şunları söyledi: “İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki alternatif anayasa komisyonunun tutanak ve belgeleri medyaya düşmüşken, gerçeği yüreklice itiraf etmek yerine CHP neden inkârı seçmektedir? 2013’te CHP tarafından TBMM’ye verilen bir teklifte olduğu gibi PKK’nın siyasi kanadı olan HDP’ye 2018’de ‘iki dilli, iki kültürlü yapıyı öngören bir anayasa’ vaat edilmiş midir? Sayın Kılıçdaroğlu HDP’ye demokratik özerklikten başka hangi sözleri vermiştir? MHP, CHP’nin kirli çamaşırlarını ortaya dökmüş ve sahte demokrat libasını soymuştur. Düzmece kral çırılçıplaktır.”