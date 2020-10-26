Yalçın: MHP dominant rol oynuyor’

Yalçın, Etimesgut Belediyesi Devlet Bahçeli Eğitim, Spor ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen MHP Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi’nin divan başkanlığını yaptı. Partisinin 9 Ağustos 2020’den itibaren olağan kongre sürecine girdiğini hatırlatan Yalçın, 14 Mart 2021’de yapılması planlanan 13. Olağan Büyük Kurultay’a hazır hale geleceklerini belirtti.

Kongre süreci tamamlanan il ve ilçelere değinen Yalçın, “Bugüne kadar 910 ilçe kongresi gerçekleştirilmiştir. Yine bugüne kadar 54 ilimizin kongresi yapılarak, yönetim, disiplin ve üst kurulları tesis edilmiştir. Bugün de 9 ilde il kongrelerimiz yapılmaktadır. Bu partimiz için sevindirici bir husus. Her zaman olduğu gibi bir disiplin ve birlik anlayışı içerisinde kongrelerimizi yapıyoruz” diye konuştu. Yalçın, partisinin Ankara İl Kongresi’nin birlik içerisinde yapıldığını vurgulayarak, “Milliyetçi Hareket Partisi politik görüşlerinde yaptığı siyasi çıkışlarla nasıl Türk siyasetinde dominant bir rol oynuyorsa teşkilatlanma biçiminde de aynı usulü eş zamanlı olarak paralel bir anlayışla devam ettirmektedir” dedi.